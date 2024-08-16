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Начало матча Ворскла - Оболонь задерживается из-за воздушной тревоги. Поединок начнется в 18:35

Премьер-лига
Обновлено

Долбаная русня

Начало матча Ворскла - Оболонь задерживается из-за воздушной тревоги. Поединок начнется в 18:35

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" примет "Оболонь".

Матч должен был начаться в 18:00, однако судя по всему, начало поединка сдвигается.

Все из-за русни – в Полтаве уже больше часа звучит сигнал воздушной тревоги. Отбой тревоги прозвучал за 8 минут до начала матча. Командам нужно еще провести разминку.

О времени начала матча будет сообщено дополнительно.

Напомним, что когда бы не начался матч, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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