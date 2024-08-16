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Начало матча Ворскла - Оболонь задерживается из-за воздушной тревоги. Поединок начнется в 18:35
Долбаная русня
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" примет "Оболонь".
Матч должен был начаться в 18:00, однако судя по всему, начало поединка сдвигается.
Все из-за русни – в Полтаве уже больше часа звучит сигнал воздушной тревоги. Отбой тревоги прозвучал за 8 минут до начала матча. Командам нужно еще провести разминку.
О времени начала матча будет сообщено дополнительно.
Напомним, что когда бы не начался матч, UA-Футбол
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