УПЛ. Ворскла - Оболонь 2:0. Фантомная рука и газон из нулевых

Встреча худших защитных линий старта чемпионата. Начали команды очень вязко, этому напрямую "помогал" газон в Полтаве. Точнее его качество - такое впечатление, что мы вернулись в бурные "нулевые".

С течением времени игра постепенно открылась. Но опять же, из-за состояния того же поля и как следствие большого количества брака, все сводилось к дальним ударам и верховым подачам. В общем, значительно активнее и опаснее на старте поединка выглядели именно "пивовары". В частности, в основном угроза со стороны киевлян поступала после угловых. Также неплохо из-за пределов штрафной площадки пристреливались Приймак и Суханов. Однако, на месте был Исенко. Как и в матче против "Руха" в прошлый уик-энд, в "Оболони" явно прослеживалась тренерская установка доводить каждую атаку до удара.

А дальше, а дальше в регионе снова прозвучала воздушная тревога ... Почему снова, потому что начало поединка и так было отложено более чем на полчаса. На этот же раз непринужденная пауза затянулась практически на целый час.

По сути и по факту игра поделилась пополам. Если до тревоги, однозначно, лучше выглядела "Оболонь", то после повысила темп уже "Ворскла". Особенно, полтавчане включились сразу после возобновления матча и открыли счет на экваторе первого тайма. Федоривский то ли из-за того самого покрытия, то ли просто не справился, но неудачно прямо перед собой парировал дальний выстрел Скляра, чем и на добивании успешно воспользовался Нестеренко. На секунду, на тот момент это был уже седьмой (!) пропущенный мяч "пивоваров" в этом розыгрыше.

Более того, буквально в следующей атаке удваивать преимущество мог Кане, однако малийский вингер сыграл ну как-то слишком прямолинейно и влупил над перекладиной. После этого уже "Ворскла" владела инициативой и задавала общий темп, ну а со стороны гостей можно было лишь вспомнить многочисленные и неуспешные попытки разрядить свою пушку от вышеупомянутого Суханова.

Вторую половину встречи коллективы начали так же вяло, как и первую. Столичная команда продолжала гнуть свою линию и искать счастье с помощью дальних ударов. В одном из эпизодов хорошо приложился Хрипчук, но опять же надежно себя показал страж ворот полтавчан. Однако, к счастью для "Оболони , уже совсем скоро тот же Суханов сыграл на опережение и расписался в воротах Исенко. Так и бы было, если бы арбитр встречи (даже обратившись за помощью к системе VAR) не отменил этот забитый мяч из-за фантомной игры рукой.

Эмоции у игроков и тренерского штаба киевлян закипели, однако конвертировать эту злость во что-то конструктивное не удалось. С точностью наоборот, ошибкой соперника воспользовалась "Ворскла". На этот раз отличился Кане - в своем 101-м поединке в рамках элитного украинского дивизиона.

Конечно, за незасчитанный гол очень обидно, однако, такое впечатление складывалось, что до конца бился только Суханов. Очень не хватало "пивоварам" впереди какой-то оригинальной, а желательно нескольких, идей.

В итоге, так и закончили. Команда Сергея Долганского часто в течение игры выглядела хуже, однако дважды грамотно включилась и методично наказала своего оппонента. Этого было достаточно - 2:0.

Хозяева были ближе к своему третьему голу, чем киевляне - к первому. Свой дебютный мяч в УПЛ мог оформлять Островский, но в упор не сумел обыграть Федоривского. Много ошибались футболисты "Оболони" в простых ситуациях - это факт...

Фото пресс-службы ФК "Ворскла"

3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 16-е августа

Полтава, стадион "Ворскла" имени А. Бутовского

"Ворскла" - "Оболонь"

Голы: Нестеренко 24, Кане 70

"Ворскла": Исенко - Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута - Челядин (Корниенко 68), Скляр (Бацула 46), Хрипчук - Нестеренко (Островский 82), Ковталюк (Иеде 68), Кане (Мякушко 88).

Запасные: Домолега (в), Ермолов (в), Бацула, Корниенко, Мякушко, Островский, Павлюк, Прус, Шкриель, Иеде.

Главный тренер: Сергей Долганский.

"Оболонь": Федоровский - Дубко, Курко, Карась - Осман (Груша 86), Витенчук (Черненко 65), Мороз, Приймак, Мединский - Тарануха (Близниченко 73), Суханов.

Запасные: Марченко (в), Рыбка (в), Близниченко, Груша, Лукьянчук, Лях, Черненко, Чернов.

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждения: Бацула 46, Мединский 52, Корниенко 77.

Арбитр: Задиран Сергей.