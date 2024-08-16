Динамо ищет Шепелеву новый клуб в Европе

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский готов попрощаться с центральным полузащитником Владимиром Шепелевым, пишет Футбол 24.

По данным источника, сейчас киевляне активно ищут новый клуб для полузащитника в Польше, Израиле, Бельгии и Нидерландах.

Рассматривается как полноценный трансфер, так и аренда с правом выкупа.

Усложняет поиски нового места работы высокая зарплата полузащитника – говорят, что игрок получает в киевском клубе 30 тысяч евро в месяц.

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Шепелев – воспитанник "Динамо". За первую команду выступает с января 2017 года. В прошлом сезоне в 22-х матчах забил 2 гола. Его соглашение с "бело-синими" действует до 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Владимир пока не дебютировал – он продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.