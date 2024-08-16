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Динамо ищет Шепелеву новый клуб в Европе
Хавбек не входит в планы тренерского штаба
fcdynamo.com
Главный тренер "
По данным источника, сейчас киевляне активно ищут новый клуб для полузащитника в Польше, Израиле, Бельгии и Нидерландах.
Рассматривается как полноценный трансфер, так и аренда с правом выкупа.
Усложняет поиски нового места работы высокая зарплата полузащитника – говорят, что игрок получает в киевском клубе 30 тысяч евро в месяц.
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Шепелев – воспитанник "Динамо". За первую команду выступает с января 2017 года. В прошлом сезоне в 22-х матчах забил 2 гола. Его соглашение с "бело-синими" действует до 31 декабря 2025 года.
В текущем сезоне Владимир пока не дебютировал – он продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.
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