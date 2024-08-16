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Рудько: Классные ощущения. Потому что, когда сидишь на лавке, то это был не футбол

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец добыл свою первую победу в сезоне

Рудько: Классные ощущения. Потому что, когда сидишь на лавке, то это был не футбол

Фото: Чорноморець

Новина українською

Голкипер "Черноморца" Артур Рудько прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура УПЛ над "Колосом" (1:0).

"Есть первые три очка. Забили, сыграли на ноль, хотя еще много работы.

Период после "Шахтера"? Классные ощущения. Это футбол. Потому что, когда сидишь на лавке, то это был не футбол.

У нас тут конкуренция есть, хороший коллектив. Теперь через работу должен прийти результат", – сказал Рудько.

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Артур Рудько Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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