Рудько: Классные ощущения. Потому что, когда сидишь на лавке, то это был не футбол

Голкипер "Черноморца" Артур Рудько прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура УПЛ над "Колосом" (1:0).

"Есть первые три очка. Забили, сыграли на ноль, хотя еще много работы.

Период после "Шахтера"? Классные ощущения. Это футбол. Потому что, когда сидишь на лавке, то это был не футбол.

У нас тут конкуренция есть, хороший коллектив. Теперь через работу должен прийти результат", – сказал Рудько.