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Рудько: Классные ощущения. Потому что, когда сидишь на лавке, то это был не футбол
Черноморец добыл свою первую победу в сезоне
Фото: Чорноморець
Голкипер "Черноморца" Артур Рудько прокомментировал
"Есть первые три очка. Забили, сыграли на ноль, хотя еще много работы.
Период после "Шахтера"? Классные ощущения. Это футбол. Потому что, когда сидишь на лавке, то это был не футбол.
У нас тут конкуренция есть, хороший коллектив. Теперь через работу должен прийти результат", – сказал Рудько.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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