Карпаты – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

17 августа в рамках третьего тура УПЛ 2024/25 львовские "Карпаты" дома будет принимать киевское "Динамо".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.