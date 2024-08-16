Александр Поздеев: Полтора момента за игру – это мало

После завершения матча 3-го тура УПЛ "Черноморец" (Одесса) – "Колос" (Ковалевка) первым на послематчевую пресс-конференцию пришел наставник команды гостей Александр Поздеев. Понятно, что его настроение после поражения 0:1 было не лучшее. Особенно если учитывать тот факт, что в трех матчах старта сезона-2024/25 "Колос" ни разу не выигрывал.

– Поздравляю "Черноморец" с победой, – начал встречу с представителями СМИ Поздеев. – На сегодняшний момент нам не хватило где-то плотности, а где-то, возможно, характера в работе без мяча. И, конечно же, мастерства. Трудно создаются моменты, трудно продвигаться. Я бы не сказал, что по игре для нас это был проигрышный матч, но это футбол… Одно дело, если бы мы обстучали все штанги и перекладину, а совсем другое, когда у нас всего полтора момента… Это мало. Мало для того, чтобы говорить о каких-то амбициях, победах и вообще о каком-то конструктивном пути.

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– Почему не смогли сегодня сыграть Валерий Лучкевич и Максим Третьяков?

- У них повреждения. Кроме них, у нас есть еще футболисты, у которых нет возможности участвовать в играх. Всех их нам не хватало. Но ребята, которые здоровы, должны знать, что мы на них рассчитываем. Им нужно выжимать из себя сто процентов. Не меньше.

– Сегодня "Колос" создал не так много моментов у ворот "Черноморца". Это одесситы хорошо сыграли в обороне или ваша команда не лучшим образом действовала в атаке?

– Я не могу оценивать, насколько хорошо "Черноморец" сыграл в обороне. У нас на сегодняшний день такой уровень чемпионата, что довольно трудно вскрывать какую-нибудь оборону, особенно когда команда "садится" чуть ниже. Это очень тяжело делать. Обычно у нас это делают легионеры. Это мастерство, мобильность, оценка ситуации, умение своевременно открыться и своевременно отдать. Это целый комплекс составляющих. Можно хоть сто человек поднять в атаку, но если ты по таймингу не успеваешь и несвоевременно все делаешь, то это ничего не даст.