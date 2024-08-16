Видеопрезентация новой формы Шахтера номинирована на приз на видеофестивале Berlin Commercial

Презентация новой формы " Шахтера " от Puma на сезон 2024/25 была номинирована в одной из номинаций на фестивале Berlin Commercial.

Видео претендует на награду в номинации Craft: Direction. Также на победу в этой номинации на победу претендуют реклама бутс от Джуда Беллингема, коллаборация Porsche и Иги Свентек и другие продукты.

Напомним, что вместе с футболистами горняков в презентации снялись музыканты Амиль и Рамиль Насировы и блогер Даша Квиткова.