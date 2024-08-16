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Видеопрезентация новой формы Шахтера номинирована на приз на видеофестивале Berlin Commercial
Видео претендует на награду в номинации Craft: Direction
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Презентация новой формы "
Видео претендует на награду в номинации Craft: Direction. Также на победу в этой номинации на победу претендуют реклама бутс от Джуда Беллингема, коллаборация Porsche и Иги Свентек и другие продукты.
Напомним, что вместе с футболистами горняков в презентации снялись музыканты Амиль и Рамиль Насировы и блогер Даша Квиткова.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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