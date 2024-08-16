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Вынужденный перерыв пошел на пользу хозяевам - Ворскла открыла счет в матче с Оболонью. ВИДЕО
Забил Нестеренко
Фото - Аліна Єрофєєва/UA Футбол
3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" принимает "Оболонь".
Матч начался позже из-за тревоги, а также из-за тревоги 1 раз прерывался.
Тем не менее, игра продолжается, и после возобновления поединка полтавчане открыли счет.
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Федоривский потянул дальний удар Скляра, но Нестеренко первым оказался на добивании – 1:0 к 25-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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