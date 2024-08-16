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Два украинских клуба борются за Авагимяна

Премьер-лига
Обновлено

Кто даст больше - тот и выиграет в этой борьбе

Два украинских клуба борются за Авагимяна

Артур Авагимян

Новина українською

Два неназванных украинских клуба претендуют на хавбека "Александрии" Артура Авагимяна, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, ситуация просто – кто предложит "горожанам" большую сумму за игрока, тот и выиграет конкуренцию за хавбека.

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Напомним, что прошлый сезон 27-летний Авагимян провел в аренде в "Черноморце". В текущем сезоне в официальных матчах он еще не появлялся.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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