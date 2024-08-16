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Два украинских клуба борются за Авагимяна
Кто даст больше - тот и выиграет в этой борьбе
Артур Авагимян
Два неназванных украинских клуба претендуют на хавбека "
По данным источника, ситуация просто – кто предложит "горожанам" большую сумму за игрока, тот и выиграет конкуренцию за хавбека.
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Напомним, что прошлый сезон 27-летний Авагимян провел в аренде в "Черноморце". В текущем сезоне в официальных матчах он еще не появлялся.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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