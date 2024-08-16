Два украинских клуба борются за Авагимяна

Два неназванных украинских клуба претендуют на хавбека " Александрии " Артура Авагимяна, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, ситуация просто – кто предложит "горожанам" большую сумму за игрока, тот и выиграет конкуренцию за хавбека.

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Напомним, что прошлый сезон 27-летний Авагимян провел в аренде в "Черноморце". В текущем сезоне в официальных матчах он еще не появлялся.