Будковский подпишет контракт с новичком УПЛ

Опытный украинский форвард Филипп Будковский, который недавно покинул "Полесье", вероятно, недолго будет оставаться без клуба.

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По информации журналиста Игоря Бурбаса, футболист в ближайшее время станет игроком "Левого Берега".

Сообщается, что Будковский хотел бы жить в Киеве или Киевской области, поэтому согласился на этот вариант.

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32-летний Будковский стал игроком "Полесья" в начале 2022 года. За два с половиной года Филипп стал победителем Первой лиги, и помог команде впервые в своей истории выйти в еврокубки. За это время он провел 43 поединка, отметился 19 голами и 6 ассистами.