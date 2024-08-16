  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла забила второй мяч в ворота Оболони после спорного отмененного гола пивоваров. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла забила второй мяч в ворота Оболони после спорного отмененного гола пивоваров. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Отличился Кане

Ворскла забила второй мяч в ворота Оболони после спорного отмененного гола пивоваров. ВИДЕО

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" принимает "Оболонь". Матч начался позже из-за тревоги, а также из-за тревоги 1 раз прерывался.

Тем не менее, игра продолжается, и после возобновления поединка полтавчане открыли счет – Нестеренко первый успел на добивание.

А после перерыва хозяева забили и второй – после обрезки в центре поля от "Оболони" Кане перехватил мяч, протянул, и сам классно положил с острого угла – 2:0.

Также стоит отметить, что между двумя голами "Ворсклы" был еще отменённый гол "Оболони", якобы за игру рукой – очень спорное решение.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тем не менее, 2:0 к 70-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Незасчитанный гол Оболони:

Гол Кане:

По теме
yellow-arrow
С привкусом судейского скандала. Ворскла - Оболонь 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бабич: Победа есть – и это самое главное сейчас
yellow-arrow
Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25
Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) Ибрахим Кане
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
16.08.2024 в 21:14
Чому скасовано гол Оболоні? Мені дууууже цікаво! Я за Оболонь не вболіваю, тільки вживаю іноді, але це справа принципу! Арбітр ВАр - сліпий
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
16.08.2024 в 21:14
Чому скасовано гол Оболоні? Мені дууууже цікаво! Я за Оболонь не вболіваю, тільки вживаю іноді, але це справа принципу! Арбітр ВАр - сліпий
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости