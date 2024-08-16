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Ворскла забила второй мяч в ворота Оболони после спорного отмененного гола пивоваров. ВИДЕО
Отличился Кане
vorskla.com.ua
3-й тур УПЛ открывается двумя матчами пятницы, в одном из которых "Ворскла" принимает "Оболонь". Матч начался позже из-за тревоги, а также из-за тревоги 1 раз прерывался.
Тем не менее, игра продолжается, и после возобновления поединка полтавчане открыли счет – Нестеренко первый успел на добивание.
А после перерыва хозяева забили и второй – после обрезки в центре поля от "Оболони" Кане перехватил мяч, протянул, и сам классно положил с острого угла – 2:0.
Также стоит отметить, что между двумя голами "Ворсклы" был еще отменённый гол "Оболони", якобы за игру рукой – очень спорное решение.
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Тем не менее, 2:0 к 70-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Незасчитанный гол Оболони:
Гол Кане:
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