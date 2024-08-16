Бабич: Победа есть – и это самое главное сейчас

После сегодняшней победы над ковалевским "Колосом" (1:0), которая пришла на смену двум поражениям подряд в двух стартовых турах нынешнего чемпионата, главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич охотно пообщался с представителями СМИ. По завершении матча 3-го тура УПЛ вождь "моряков" более десяти минут отвечал на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

- Победа есть – и это самое главное сейчас. После двух подряд поражений хотели получить очки, поэтому рад, что удалось. Игра была тяжелой, ведь мы играли против крепкого соперника. Моменты были как у "Колоса", так и у нас. Но мы использовали свой случай. Хотя и во втором тайме здорово Кирилл Попов в одном из эпизодов в контратаке разобрался. Это была такая победа, которая нам даст глоток кислорода, чтобы подышать. Ведь ребята в предыдущих матчах выполняли все для того, чтобы мы завоевали очки. Но не хватало толики. Сегодня же, я считаю, они выполнили еще больше, чем в предыдущем поединке с "Зарей" и это позволило достичь победы. Как говорится, забили на один мяч больше, чем соперник. Я ребятам в раздевалке сказал, что очень доволен не только потому, что победили. Потому что победили, не пропустив в свои ворота мяч. В обороне у нас был "ноль". Это для меня очень важно.

– Как вы оцениваете дебют бразильца Кайо Гомеса?

– Я считаю, что он неплохо вышел. Может, немного не на свою позицию. Но он закрывает позицию левого защитника, левого латераля. При этом Гомес любит играть в атаку. Мы сделали некий микст на левом фланге – для того, чтобы хватило сил выбегать в контратаку и так же чтобы хватало правильных действий в защите. Потому что и Ярослав Кисиль, и Кайо Гомес являются защитниками. Я считаю, что это сработало. Тот же Гомес хорошо цеплялся за мяч. Когда смотришь на него, то видишь, что он маленький, не фактурный, но очень "кусающий". Наши нападающие когда против него играют на тренировках, это чувствуют.

– Как то, что сейчас демонстрирует команда, близко к тому, чего вы от нее ждете?

– Если брать оборонительные действия, то где-то более-менее, но не без ошибок. Но мы говорили ребятам, что можем добавить в плане атаки, в плане покоя. На сегодняшний день у нас в центральной части поля есть Габелок, Шпорн, умеющие работать с мячом и играть в позиционной атаке. Мы стараемся использовать их опыт и спокойное ведение игры для нашей команды. Я считаю, что в плане позиционной атаки у нас есть еще куда добавлять – это сто процентов. Но на это нужно время. Разумеется, мы формируем команду по ходу чемпионата. По ходу приезжают новые футболисты, и не только им, но и тем, кто уже был в команде, нужен определенный период для принятия тренерских требований по ведению игры. В частности, в переходной фазе. Так что учимся. Конечно, хочется, чтобы качественнее был контроль мяча и переход из обороны в атаку. Впрочем, считаю, что все это постепенно мы наладим. Если анализировать нашу работу, то и так сделали немало за это короткое время. В первой игре с "Кривбассом" создали два момента, два-три момента было в поединке с "Зарей", столько же и сегодня, в матче с "Колосом". Считаю, что сегодня была равная игра, но мы сделали максимум, забив мяч.

– Планируется ли еще комплектация команды?

– Конечно, планируется. Сейчас мы ждем подписания контракта с одним футболистом, а еще намерены усилить еще две позиции. Мы видим, что когда выпадает один игрок, другой болеет, а третий по ходу матча выглядит не лучшим образом, новые исполнители необходимы. То есть, где-то двух-трех человек нам еще не хватает. Но как бы то ни было, но тот состав, который у команды есть, довольно неплох и прочен. Так что если у нас будет качественное усиление, то мы будем иметь вариативность как в защите, так и в атаке.