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Тренер Левого Берега: Против таких соперников как Шахтер наш клуб еще никогда не играл
Это будет хорошая проверка для киевской команды
fclb.com.ua
Главный тренер "
"Считаю, что ребята успели восстановиться от кубкового матча с "Кудровкой". К тому же, ряд основных игроков не играл в Кубке. Против таких соперников как "Шахтер" наш клуб еще никогда не играл. Для нас это будет хорошая проверка на прочность. Готовимся в обычном режиме, анализируем соперника и ошибки.
С трибун смотрел матч "Шахтер" – "Полесье" и получил удовольствие от футбола. Игра понравилась своей интенсивностью. К сожалению, Войцеховский и Николай Когут не успеют восстановиться к матчу с "горняками". "Шахтер" по праву является действующим чемпионом Украины. Дисциплина у дончан на очень высоком уровне. К тому же у них индивидуально сильные футболисты", - рассказал Первак.
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