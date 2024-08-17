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Два клуба УПЛ претендуют на Козака
Уже на бывшего игрока Полесья есть спрос
polissyafc.com
Два клуба УПЛ претендуют на хавбека Артема Козака, который недавно покинул "Полесье".
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, за игрока сейчас борются "Кривбасс" и "Александрии".
С большой долей вероятности, именно в одном из этих клубов окажется Артем.
Напомним, 26-летний Козак был одним из старожилов житомирской команды, потому что присоединился к "волкам" в 2021-м году и прошел путь от Первой лиги до квалификации Лиги конференций. Всего в составе житомирян он сыграл 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
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