Два клуба УПЛ претендуют на Козака

Два клуба УПЛ претендуют на хавбека Артема Козака, который недавно покинул "Полесье".

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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, за игрока сейчас борются "Кривбасс" и "Александрии".

С большой долей вероятности, именно в одном из этих клубов окажется Артем.

Напомним, 26-летний Козак был одним из старожилов житомирской команды, потому что присоединился к "волкам" в 2021-м году и прошел путь от Первой лиги до квалификации Лиги конференций. Всего в составе житомирян он сыграл 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.