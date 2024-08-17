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Долганский – об отмененном голе Оболони: Не могу комментировать
Наставник Ворсклы дал послематчевый комментарий
Фото: ФК Ворскла
Сергей Долганский подвел итоги матча 3-го тура.
“Перерыв пошел нам на пользу, потому что ничего не получалось с мячом. Команда соперника хорошо нас накрывала, и мы теряли очень много мячей, проигрывали борьбу. Уже во время перерыва мы немного перестроились, начали играть по-другому, более длинными передачами и накрывать соперников уже на их половине поля и это нам принесло пользу".
"Вообще трудная игра. У нас мало что получалось конструктивно с мячом. Качество поля не очень и соперник очень агрессивен. Сегодня они впервые в этом чемпионате сыграли в пять защитников. Но за счет характера и бойцовских качеств мы смогли победить
[О незасчитанном голе “Оболони”] Со спины мне трудно [увидеть], я еще не пересматривал. Потому я не могу комментировать”, – сказал Долганский.
Следующий матч полтавская команда сыграет против "Карпат" во Львове 31 августа.
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