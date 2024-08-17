  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суханов – о незасчитанном голе Оболони: Руки не было. Мы могли бы переломить ход игры
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суханов – о незасчитанном голе Оболони: Руки не было. Мы могли бы переломить ход игры

Премьер-лига
Обновлено

Форвард удивлен решением арбитра

Суханов – о незасчитанном голе Оболони: Руки не было. Мы могли бы переломить ход игры

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сергей Суханов высказался об отмене взятия ворот.

"Я уверен на 100 процентов, что игры рукой не было. Мы вели борьбу с Гучеком, я прокинул мяч головой вперед, забил гол. Я не знаю, где они увидели игру рукой. Может быть, им виднее.

Тренеры просмотрели этот момент на планшете, как мне сказали, руки не было. Я был на 100% уверен, что руки не было, гол засчитают, мы могли бы переломить ход игры. Нам тяжело даются голы, если еще здесь руки находят, то я не знаю. Игра ровная, мы играем, нам тяжело даются голы, не можем его забить, а когда забиваем – не засчитывают их".

Читайте такжеФорвард Оболони: Нам было сказано – остаться в элитном дивизионе, и мы задачу выполнили

"Необходимо реализовывать моменты. Если выходишь на удар – нужно попадать в створ ворот. В некоторых моментах попадал, в других – нет. Нужно спокойнее относиться к этому, что не попадаешь. Где-то волновался или сильно хотел забить, поэтому оно не получается, по моему мнению”, – сказал нападающий.

Сергей выступает в "Оболони" с января 2021 года (с перерывом на первую половину сезона 2022/23 в "Черноморце").

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Ворсклы: Пауза пошла только в плюс. Счет по игре, могли и больше забить
yellow-arrow
Долганский – об отмененном голе Оболони: Не могу комментировать
yellow-arrow
Два клуба УПЛ претендуют на Козака
Оболонь (Киев) Сергей Суханов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости