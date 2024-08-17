Суханов – о незасчитанном голе Оболони: Руки не было. Мы могли бы переломить ход игры

Сергей Суханов высказался об отмене взятия ворот.

"Я уверен на 100 процентов, что игры рукой не было. Мы вели борьбу с Гучеком, я прокинул мяч головой вперед, забил гол. Я не знаю, где они увидели игру рукой. Может быть, им виднее.

Тренеры просмотрели этот момент на планшете, как мне сказали, руки не было. Я был на 100% уверен, что руки не было, гол засчитают, мы могли бы переломить ход игры. Нам тяжело даются голы, если еще здесь руки находят, то я не знаю. Игра ровная, мы играем, нам тяжело даются голы, не можем его забить, а когда забиваем – не засчитывают их".