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Суханов – о незасчитанном голе Оболони: Руки не было. Мы могли бы переломить ход игры
Форвард удивлен решением арбитра
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сергей Суханов высказался об отмене взятия ворот.
"Я уверен на 100 процентов, что игры рукой не было. Мы вели борьбу с Гучеком, я прокинул мяч головой вперед, забил гол. Я не знаю, где они увидели игру рукой. Может быть, им виднее.
Тренеры просмотрели этот момент на планшете, как мне сказали, руки не было. Я был на 100% уверен, что руки не было, гол засчитают, мы могли бы переломить ход игры. Нам тяжело даются голы, если еще здесь руки находят, то я не знаю. Игра ровная, мы играем, нам тяжело даются голы, не можем его забить, а когда забиваем – не засчитывают их".
"Необходимо реализовывать моменты. Если выходишь на удар – нужно попадать в створ ворот. В некоторых моментах попадал, в других – нет. Нужно спокойнее относиться к этому, что не попадаешь. Где-то волновался или сильно хотел забить, поэтому оно не получается, по моему мнению”, – сказал нападающий.
Сергей выступает в "Оболони" с января 2021 года (с перерывом на первую половину сезона 2022/23 в "Черноморце").
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