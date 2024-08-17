Полузащитник Ворсклы: Пауза пошла только в плюс. Счет по игре, могли и больше забить

21-летний игрок забил свой третий гол в элитном дивизионе и выступил в коротком флеш-интервью.

“Оказался в том месте, где нужно было и забил.

[О паузе из-за воздушной тревоги] Всей команде это пошло только в плюс. В первые 15 минут нам не все удавалось, что мы хотели. Потом мы побеседовали с тренерами и начали лучше после этого играть. Тренер говорил нужно играть более агрессивно, с желанием.

Счет по игре могли и больше забить. Некоторые моменты не удалось реализовать”, – подчеркнул футболист.