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Полузащитник Ворсклы: Пауза пошла только в плюс. Счет по игре, могли и больше забить

Премьер-лига
Обновлено

Иван Нестеренко – о второй победе в УПЛ

Полузащитник Ворсклы: Пауза пошла только в плюс. Счет по игре, могли и больше забить

Фото: ФК Ворскла

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21-летний игрок забил свой третий гол в элитном дивизионе и выступил в коротком флеш-интервью.

“Оказался в том месте, где нужно было и забил.

[О паузе из-за воздушной тревоги] Всей команде это пошло только в плюс. В первые 15 минут нам не все удавалось, что мы хотели. Потом мы побеседовали с тренерами и начали лучше после этого играть. Тренер говорил нужно играть более агрессивно, с желанием.

Счет по игре могли и больше забить. Некоторые моменты не удалось реализовать”, – подчеркнул футболист.

Нестеренко дебютировал в УПЛ 2020/21.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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