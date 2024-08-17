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Полузащитник Ворсклы: Пауза пошла только в плюс. Счет по игре, могли и больше забить
Иван Нестеренко – о второй победе в УПЛ
Фото: ФК Ворскла
21-летний игрок забил свой третий гол в элитном дивизионе и выступил в коротком флеш-интервью.
“Оказался в том месте, где нужно было и забил.
[О паузе из-за воздушной тревоги] Всей команде это пошло только в плюс. В первые 15 минут нам не все удавалось, что мы хотели. Потом мы побеседовали с тренерами и начали лучше после этого играть. Тренер говорил нужно играть более агрессивно, с желанием.
Счет по игре могли и больше забить. Некоторые моменты не удалось реализовать”, – подчеркнул футболист.
Нестеренко дебютировал в УПЛ 2020/21.
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