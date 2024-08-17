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Лупашко объяснил, зачем будет назначать на каждый матч разных капитанов

Премьер-лига
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Наставник Карпат рассказал о тренерском ноу-хау

Лупашко объяснил, зачем будет назначать на каждый матч разных капитанов

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Владислав Лупашко – о необычном способе развивать чувство ответственности у своих подопечных.

“Нынешнее поколение не такое ответственное, как прошлое. Когда есть капитан, все давление падает на него при общении с болельщиками, есть ответственность перед президентом, тренером. Глобальная идея состоит в том, чтобы распределить эту роль между всеми, чтобы все понимали процесс, что они влияют на результат, как и каждый член нашего коллектива".

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"Хотим, чтобы капитанская повязка их стимулировала, чтобы они брали ответственность на себя и показывали характер. Я считаю, что так готовятся коллективы, в которых будет не один лидер, а несколько, а может, и весь коллектив. Есть несколько кандидатов на каждый матч. Я смотрю, как кто проявляет себя на тренировках, кто берет на себя ответственность, руководит действиями партнеров, подсказывает. Все это составная часть выбора капитана во время недельного цикла”, – объяснил тренер.

Сегодня в 18:00 "Карпаты" будут принимать "Динамо".

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати (Телеграм)
Опубликовал: Александр Симченко
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