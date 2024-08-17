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Лупашко объяснил, зачем будет назначать на каждый матч разных капитанов
Наставник Карпат рассказал о тренерском ноу-хау
fckarpaty.org.ua
Владислав Лупашко – о необычном способе развивать чувство ответственности у своих подопечных.
“Нынешнее поколение не такое ответственное, как прошлое. Когда есть капитан, все давление падает на него при общении с болельщиками, есть ответственность перед президентом, тренером. Глобальная идея состоит в том, чтобы распределить эту роль между всеми, чтобы все понимали процесс, что они влияют на результат, как и каждый член нашего коллектива".
"Хотим, чтобы капитанская повязка их стимулировала, чтобы они брали ответственность на себя и показывали характер. Я считаю, что так готовятся коллективы, в которых будет не один лидер, а несколько, а может, и весь коллектив. Есть несколько кандидатов на каждый матч. Я смотрю, как кто проявляет себя на тренировках, кто берет на себя ответственность, руководит действиями партнеров, подсказывает. Все это составная часть выбора капитана во время недельного цикла”, – объяснил тренер.
Сегодня в 18:00 "Карпаты" будут принимать "Динамо".
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