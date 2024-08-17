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Левый Берег попрощался с форвардом, которого подписал 3 недели назад

Премьер-лига

Футболист снова будет искать новый клуб

Левый Берег попрощался с форвардом, которого подписал 3 недели назад

Фото - Лівий Берег

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24 июля дебютант УПЛ усилил состав 22-летним форвардом Даниилом Колесником. Весной он выступал за "Дружбу" (Мировка), которая летом прекратила выступления в ПФЛ.

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Нападающий успел появиться в трех матчах "аистов" и отыграл 60 минут. Причину решения не раскрывают, в официальном заявлении фигурирует объяснение "взаимное согласие сторон".

Также "Левый Берег" предоставил статус свободного агента хавбеку Ивану Быкову. В минувшем сезоне полузащитник провел 8 поединков в Первой лиге. Ранее выступал в молодежке "Ворсклы", а на юношеском уровне представлял "Металлист".

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Левый берег (Киев) Даниил Колесник
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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