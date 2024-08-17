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Карпаты - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Сегодня во Львове сыграют матч, который с нетерпением ждут украинские болельщики. Впервые через пять лет в элитном дивизионе украинского футбола встретятся "Карпаты" и "Динамо".

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

"Карпаты" за два тура набрали четыре очка, а киевляне пока сыграли всего одну игру в УПЛ. Подопечные Шовковского на выезде обыграли "Верес".

Игра "Карпаты" – "Динамо" начнется в 18:00.Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 3-й тур.17.08.2024
Львов, Украина. 18:00

"Карпаты" - "Динамо"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Динамо (Киев) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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