Тимур Кораблин: У Зари очень хорошая конкуренция и с такими качественными футболистами, которые там будут рядом, можно прогрессировать

Полузащитник "Зари" Тимур Кораблин поделился своими мыслями относительно своего перехода в "Зарю".

Почему выбор у вас решился в пользу именно "Зари"?

Выбрал "Зарю" потому, что клуб был очень заинтересованным и смог заплатить трансфер. Для меня очень важно, что это клуб с большой историей. Большой аргумент в пользу "Зари" - это то, что отсюда многие игроки заслужили приглашение из сборной.

Расскажу вам одну вещь. Когда мне лет 17 было, я имел маленькую мечту - играть в "Заре". Они тогда еще тренировались в Запорожье, на базе Великий Луг, и я всегда наблюдал за их тренировками и играми. Оттуда очень много футболистов переходило в хорошие команды и в "Заре" всегда хороший тренерский штаб, который может вырастить тебя как футболиста.

Какую роль здесь сыграл ваш кузен Данченко? Вы с ним советовались?

Олег тоже сказал идти туда - в "Заре" очень хорошая конкуренция и с такими качественными футболистами, которые там будут рядом, можно прогрессировать.

Правда ли, что у вас были также другие варианты перехода? Какие именно?

Да, были варианты. Однако в нашем футболе не все могут заплатить деньги за трансфер. Сейчас уже неуместно говорить о том, что не сбылось, все упиралось в деньги.

Вы уже определились со всеми атрибутами новичка: игровой номер, где будете проживать?

Номер взял свой любимый 97. Буду жить на квартире недалеко от базы.

С кем, кроме Вакулы, раньше были знакомы в команде? Как вас приняли?

Вот с Сапутиным давно дружим. Был знаком раньше не со многими, скорее, мы все знали друг друга заочно. Сейчас со всеми познакомился поближе. В "Заре" классные все пацаны. Приняли замечательно: персонал, тренеры, пацаны... Сразу возникло впечатление, что я в команде не первый день, как пришел, а очень долго там играю. За этот теплый прием я им всем спасибо. Буду стараться сыграть так, чтобы помочь "Заре" и многому научиться для себя в этой команде.