  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тимур Кораблин: У Зари очень хорошая конкуренция и с такими качественными футболистами, которые там будут рядом, можно прогрессировать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тимур Кораблин: У Зари очень хорошая конкуренция и с такими качественными футболистами, которые там будут рядом, можно прогрессировать

Премьер-лига

Объяснил почему выбрал Зорю

Тимур Кораблин: У Зари очень хорошая конкуренция и с такими качественными футболистами, которые там будут рядом, можно прогрессировать

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник "Зари" Тимур Кораблин поделился своими мыслями относительно своего перехода в "Зарю".

Почему выбор у вас решился в пользу именно "Зари"?

Выбрал "Зарю" потому, что клуб был очень заинтересованным и смог заплатить трансфер. Для меня очень важно, что это клуб с большой историей. Большой аргумент в пользу "Зари" - это то, что отсюда многие игроки заслужили приглашение из сборной.

Расскажу вам одну вещь. Когда мне лет 17 было, я имел маленькую мечту - играть в "Заре". Они тогда еще тренировались в Запорожье, на базе Великий Луг, и я всегда наблюдал за их тренировками и играми. Оттуда очень много футболистов переходило в хорошие команды и в "Заре" всегда хороший тренерский штаб, который может вырастить тебя как футболиста.

Какую роль здесь сыграл ваш кузен Данченко? Вы с ним советовались?

Олег тоже сказал идти туда - в "Заре" очень хорошая конкуренция и с такими качественными футболистами, которые там будут рядом, можно прогрессировать.

Правда ли, что у вас были также другие варианты перехода? Какие именно?

Да, были варианты. Однако в нашем футболе не все могут заплатить деньги за трансфер. Сейчас уже неуместно говорить о том, что не сбылось, все упиралось в деньги.

Вы уже определились со всеми атрибутами новичка: игровой номер, где будете проживать?

Номер взял свой любимый 97. Буду жить на квартире недалеко от базы.

С кем, кроме Вакулы, раньше были знакомы в команде? Как вас приняли?

Вот с Сапутиным давно дружим. Был знаком раньше не со многими, скорее, мы все знали друг друга заочно. Сейчас со всеми познакомился поближе. В "Заре" классные все пацаны. Приняли замечательно: персонал, тренеры, пацаны... Сразу возникло впечатление, что я в команде не первый день, как пришел, а очень долго там играю. За этот теплый прием я им всем спасибо. Буду стараться сыграть так, чтобы помочь "Заре" и многому научиться для себя в этой команде.

Напомним, сегодня "Заря" сыграет против "Александрии" в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Шастал - об Ингульце: Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу
yellow-arrow
Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Заря - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря (Луганск) Тимур Кораблин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости