Заря - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Заря" и "Александрия" удачно начали свои выступления в текущем сезоне украинского элитного дивизиона. По сути, у обоих коллективов - 100% результат. Тем не менее, луганчане успели уже провести два матча, а "горожане" - лишь один поединок.

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3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 17-е августа

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Новохатний Владимир

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