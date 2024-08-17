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Заря - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

"Заря" и "Александрия" удачно начали свои выступления в текущем сезоне украинского элитного дивизиона. По сути, у обоих коллективов - 100% результат. Тем не менее, луганчане успели уже провести два матча, а "горожане" - лишь один поединок.

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3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 17-е августа

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Новохатний Владимир

Зоря "Заря" 13:00 "Александрия" ФК Олександрія

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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