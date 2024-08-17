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Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Полесье - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

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Пятая команда прошлого розыгрыша УПЛ против новичка чемпионата. Докажет ли коллектив Имада Ашура, что победа над "Шахтёром" в стартовом туре не была разовой случайностью?

  • Все самые яркие события матча смотрите в режимі Live в Telegram UA-Football

"Полесье" – "Ингулец" 15:30

VBET Лига. 3-й тур

17 августа. Житомир. Стадион "Центральный"

Арбитр: Александр Калёнов (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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