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Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - ФК Полісся / автор - невідомий
Пятая команда прошлого розыгрыша УПЛ против новичка чемпионата. Докажет ли коллектив Имада Ашура, что победа над "Шахтёром" в стартовом туре не была разовой случайностью?
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"Полесье" – "Ингулец" 15:30
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17 августа. Житомир. Стадион "Центральный"
Арбитр: Александр Калёнов (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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