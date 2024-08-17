Шастал - об Ингульце: Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу

Полузащитник "Полесье" Дмитрий Шастал рассказал, как житомирский клуб готовится к встрече с "Ингульцем".

После победы над "Шахтёром" на команду стали смотреть более требовательно. "Полесье" сильно подняло планку?

Конечно, это крутая победа, крутые эмоции, но нужно показывать стабильный результат, и уже после этого можно говорить о каком-то уровне, классе.

В прошлом туре был матч против чемпиона УПЛ, а теперь поединок тоже против чемпиона, но Первой Лиги. Дайте характеристику сопернику.

Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу – заслуженно. Следили за ними, последние игры были интересными. Тренер сменился, возможно, это уже не та команда, что была в Первой Лиге, но, безусловно, это крепкий соперник, против которого будет трудно в субботу.

Можете обратиться к болельщикам с просьбой прийти поддержать команду.

Болельщики в Житомире – это отдельный вид искусства. Всех очень ждём. Первый матч сезона дома – надеюсь, атмосфера будет просто шикарной, и вы разделите её вместе с нами.