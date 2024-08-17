  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шастал - об Ингульце: Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шастал - об Ингульце: Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу

Премьер-лига

Поделился мнениями относительно соперников

Шастал - об Ингульце: Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу

скриншот

Новина українською

Полузащитник "Полесье" Дмитрий Шастал рассказал, как житомирский клуб готовится к встрече с "Ингульцем".

После победы над "Шахтёром" на команду стали смотреть более требовательно. "Полесье" сильно подняло планку?

Конечно, это крутая победа, крутые эмоции, но нужно показывать стабильный результат, и уже после этого можно говорить о каком-то уровне, классе.

В прошлом туре был матч против чемпиона УПЛ, а теперь поединок тоже против чемпиона, но Первой Лиги. Дайте характеристику сопернику.

Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу – заслуженно. Следили за ними, последние игры были интересными. Тренер сменился, возможно, это уже не та команда, что была в Первой Лиге, но, безусловно, это крепкий соперник, против которого будет трудно в субботу.

Можете обратиться к болельщикам с просьбой прийти поддержать команду.

Болельщики в Житомире – это отдельный вид искусства. Всех очень ждём. Первый матч сезона дома – надеюсь, атмосфера будет просто шикарной, и вы разделите её вместе с нами.

Напомним, матч "Полесье" - "Ингулец" пройдет 17 августа в 15:30.

По теме
yellow-arrow
Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Заря - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Тимур Кораблин: У Зари очень хорошая конкуренция и с такими качественными футболистами, которые там будут рядом, можно прогрессировать
Полесье (Житомир) Дмитрий Шастал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости