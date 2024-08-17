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Шастал - об Ингульце: Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу
Поделился мнениями относительно соперников
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Полузащитник "Полесье" Дмитрий Шастал рассказал, как житомирский клуб готовится к встрече с "Ингульцем".
После победы над "Шахтёром" на команду стали смотреть более требовательно. "Полесье" сильно подняло планку?
Конечно, это крутая победа, крутые эмоции, но нужно показывать стабильный результат, и уже после этого можно говорить о каком-то уровне, классе.
В прошлом туре был матч против чемпиона УПЛ, а теперь поединок тоже против чемпиона, но Первой Лиги. Дайте характеристику сопернику.
Интересная команда, не зря они выиграли Первую Лигу – заслуженно. Следили за ними, последние игры были интересными. Тренер сменился, возможно, это уже не та команда, что была в Первой Лиге, но, безусловно, это крепкий соперник, против которого будет трудно в субботу.
Можете обратиться к болельщикам с просьбой прийти поддержать команду.
Болельщики в Житомире – это отдельный вид искусства. Всех очень ждём. Первый матч сезона дома – надеюсь, атмосфера будет просто шикарной, и вы разделите её вместе с нами.
Напомним, матч "Полесье" - "Ингулец" пройдет 17 августа в 15:30.
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