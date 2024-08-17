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Авагимян покинет Александрию и перейдет в другой клуб УПЛ

Премьер-лига

Теперь уже на полноценной основе

Авагимян покинет Александрию и перейдет в другой клуб УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинский 27-летний полузащитник Артур Авагимян покинет "Александрию". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Он продолжит карьеру в ЛНЗ. Черкасский клуб заплатит за трансфер ориентировочно 200 тысяч долларов.

Контракт Авагимяна с "горожанами" завершался в следующем году. С ЛНЗ полузащитник подписал соглашение на два сезона.

ТаТоТаке также сообщает, что Артуром предметно интересовался "Металлист 1925".

Авагимян перешел в "Александрию" в январе 2022 года. С того момента он дважды уходил в аренду в "Черноморец". Также в этом сезоне он принял участие в матче второго тура УПЛ против ЛНЗ – вышел на финальные восемь минут.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.

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ФК Александрия ЛНЗ (Черкассы) Артур Авагимян
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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