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Авагимян покинет Александрию и перейдет в другой клуб УПЛ
Теперь уже на полноценной основе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский 27-летний полузащитник Артур Авагимян покинет "Александрию". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Он продолжит карьеру в ЛНЗ. Черкасский клуб заплатит за трансфер ориентировочно 200 тысяч долларов.
Контракт Авагимяна с "горожанами" завершался в следующем году. С ЛНЗ полузащитник подписал соглашение на два сезона.
ТаТоТаке также сообщает, что Артуром предметно интересовался "Металлист 1925".
Авагимян перешел в "Александрию" в январе 2022 года. С того момента он дважды уходил в аренду в "Черноморец". Также в этом сезоне он принял участие в матче второго тура УПЛ против ЛНЗ – вышел на финальные восемь минут.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.
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