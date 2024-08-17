Шаг к стабильности или отдельная вспышка? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Колос 1:0

Для "Черноморца" текущий чемпионат начался очень неудачно и сложно – с двух поражений (от "Кривбасса" и "Зари"). Третье могло бы "загнать" команду в психологическую яму, но "моряки" этого не допустили – есть победа над "Колосом".

Сейчас осталось выяснить, что это было: шаг по направлению к стабильности или одномоментная вспышка? Покажет время.

А пока наслаждаемся фотокадрами с матча, представленными фотокорреспондентом UA-Футбол Анатолием Спицей.

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