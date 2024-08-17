"После пропущенного гола команда перестала верить в себя". Бывший игрок Кривбасса - о поражении от Виктории

Бывший игрок "Кривбасса" Руслан Костышин поделился своими мыслями об ответном матче подопечных Юрия Вернидуба против чешской "Виктории".

Руслан Владимирович, ваши впечатления от матча?

От второй игры впечатления немного хуже, чем от первой. В первом матче "Кривбасс" очень хорошо выглядел, но фортуна не сопутствовала команде. Первый тайм "Кривбасс" играли на равных, а во втором - не хочется говорить провалились, скорее - сникли. Возможно, после пропущенного гола команда перестала верить в себя и где-то смирилась с результатом, не сумев навязать сопернику контригру.

Почему "Кривбасс" первые таймы против "Виктории" выглядел неплохо, а вторые половины встречи провел намного хуже?

Я считаю, что в первом матче "Кривбасс" хорошо провел второй тайм. При счете 1:1 мог забивать, имел несколько моментов, но не повезло, и мы пропустили второй. Что касается вчерашнего второго тайма, то мне трудно ответить, что произошло. Возможно, дело в психологии или физике, локационные проблемы также могут влиять.

Чего не хватило "Кривбассу", чтобы рассчитывать на успех в двухматчевом противостоянии?

Соперник "Кривбассу" достался непростой. "Виктория" - это очень сильная команда, которая постоянно играет в группах еврокубках и выходит в плей-офф, и с этим нужно считаться.

Следующий соперник у "Кривбасса" еще сильнее - "Бетис". Есть ли у нас шансы против испанской команды?

Мне кажется, что стиль игры "Бетиса" больше подходит "Кривбассу". Можно будет встречать соперника в середине поля и сыграть от обороны. "Виктория" играет более агрессивно в прессинге, с тремя центральными защитниками. Это вызывает неудобства, потому что мы не привыкли к такому, в нашем чемпионате мало кто так играет. В прошлом году в таком же стиле играла "Славия" и просто не заметила "Днепр-1".

"Бетис" будет больше контролировать мяч и в тактическом плане "Кривбассу" будет легче. У криворожской команды очень быстрая линия атаки, остро будут подключаться крайние, а в защите у соперника будет уже не три центральных, а два. Я думаю, "Кривбассу" будет легче играть против "Бетиса", чем против "Виктории". Шансы у нашей команды есть, я настроен положительно на эту игру.