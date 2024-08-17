УПЛ. Карпаты – Динамо 1:3. Такой футбол нам нужен

В субботу, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Динамо". Безусловно, к этому противостоянию было большое внимание со стороны болельщиков и специалистов.

Львовяне пока могут занести себе в актив старт сезона в УПЛ. Подопечные Лупашко набрали четыре очка за два тура и не пропустили ни одного мяча. В нынешнем чемпионате Украины "Динамо" провело пока только один матч. В Ровно коллектив Шовковского обыграл "Верес" - 2:1. Однако главные достижения у киевлян на евроарене. "Динамо" переиграло "Партизан" и "Рейнджерс" и вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

Александр Шовковский некоторыми своими решениями удивил. В стартовом составе сегодня вышли Беловар и Лонвейк, которых вряд ли ожидали увидеть с первых минут.

Начало встречи шокировало всех, но очень порадовало болельщиков львовян. Уже на 45-й секунде Подлепенец на скорости ворвался в штрафную и прострелил, а Очеретько переправил мяч в сетку - 1:0. Невнимательно в этом эпизоде ​​сыграли защитники "Динамо". Дебютный гол для Олега за "Карпаты.

Почти сразу киевляне могли сравнять счет, но мяч после удара Пихаленка пролетел выше ворот. Однако в середине первой половины встречи хавбек гостей все же достиг своего. Александр принял мяч на углу штрафной, развернулся, классно пробил и с рикошетом от защитника забил в девятку ворот "Карпат" - 1:1. Пихаленок - это действительно один из лучших трансферов "Динамо" за последние годы.

Как ни странно, но в функциональном плане уже после середины первого тайма у львовян ощущались некоторые проблемы и они не могли играть с такой же интенсивностью. С каждой минутой игровое преимущество гостей росло, но выйти вперед подопечным Шовковского не удавалось. Подопечным Лупашко повезло, что первый тайм они завершили с ничейным результатом, ведь Динамо после пропущенного гола доминировали.

На второй тайм тренерский штаб "Карпат" сделал определенные тактические изменения. Вместо Костенко в центр поля вышел Кузык, а Очеретько перешел на левый фланг полузащиты. Характер игры во втором тайме не изменился. Динамовцы продолжали доминировать. Львовянам было очень сложно выходить из защиты в атаку. Мяч у подопечных Лупашко почти не держался.

На 58-й минуте после передачи Шапаренко хладнокровно выход один на один реализовал Ванат – 1:2. Шансов у голкипера в этом эпизоде ​​не было. После пропущенного гола львовяне существенно прибавили в активности. На 69-й минуте из пределов штрафной в дальний угол пробивал Стенио, но его удар парировал Бущан.

На 81-й минуте после шикарной передачи Стенио отправил мяч в сетку Устименко, но у нападающего зафиксировали положение вне игры. Следует отдать должное тренерскому штабу львовян, ведь с заменами они угадали. А киевляне почему-то отдали инициативу своему сопернику. На последней минуте Кемкин сбил Ярмоленко и арбитр назначил пенальти в ворота "Карпат". Ярмоленко пенальти реализовал уверенно – 1:3.

В итоге матч завершился победой "Динамо". Очень хороший футбол подарили болельщикам команды.

Vbet Лига. Третий тур

"Карпаты" - "Динамо" 1:3

Голы: Очеретько (1) - Пихаленок (23), Ванат (58), Ярмоленко (90+2, пен)

"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко, Адамюк (Педросо, 90), Бабогло, Полегенько, Альварес, Очеретько, Чачуа (Шах, 63), Костенко (Кузык, 46), Подлепенец (Стенио, 63), Невес (Устименко, 63)

"Динамо": Бущан - Овчаренко, Беловар, Михавко, Волошин (Ярмоленко, 73), Пихаленок, Андриевский (Михайленко, 82), Кабаев (Брагару, 73), Тымчик (Малыш, 90+2), Лонвейк (Шапаренко, 46), Ванат