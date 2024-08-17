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УПЛ. Карпаты – Динамо 1:3. Такой футбол нам нужен

Премьер-лига

Центральная игра тура

УПЛ. Карпаты – Динамо 1:3. Такой футбол нам нужен

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 17 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Динамо". Безусловно, к этому противостоянию было большое внимание со стороны болельщиков и специалистов.

Львовяне пока могут занести себе в актив старт сезона в УПЛ. Подопечные Лупашко набрали четыре очка за два тура и не пропустили ни одного мяча. В нынешнем чемпионате Украины "Динамо" провело пока только один матч. В Ровно коллектив Шовковского обыграл "Верес" - 2:1. Однако главные достижения у киевлян на евроарене. "Динамо" переиграло "Партизан" и "Рейнджерс" и вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

Александр Шовковский некоторыми своими решениями удивил. В стартовом составе сегодня вышли Беловар и Лонвейк, которых вряд ли ожидали увидеть с первых минут.

Начало встречи шокировало всех, но очень порадовало болельщиков львовян. Уже на 45-й секунде Подлепенец на скорости ворвался в штрафную и прострелил, а Очеретько переправил мяч в сетку - 1:0. Невнимательно в этом эпизоде ​​сыграли защитники "Динамо". Дебютный гол для Олега за "Карпаты.

УПЛ. Карпаты – Динамо 1:3. Такой футбол нам нужен - изображение 1

Почти сразу киевляне могли сравнять счет, но мяч после удара Пихаленка пролетел выше ворот. Однако в середине первой половины встречи хавбек гостей все же достиг своего. Александр принял мяч на углу штрафной, развернулся, классно пробил и с рикошетом от защитника забил в девятку ворот "Карпат" - 1:1. Пихаленок - это действительно один из лучших трансферов "Динамо" за последние годы.

Как ни странно, но в функциональном плане уже после середины первого тайма у львовян ощущались некоторые проблемы и они не могли играть с такой же интенсивностью. С каждой минутой игровое преимущество гостей росло, но выйти вперед подопечным Шовковского не удавалось. Подопечным Лупашко повезло, что первый тайм они завершили с ничейным результатом, ведь Динамо после пропущенного гола доминировали.

УПЛ. Карпаты – Динамо 1:3. Такой футбол нам нужен - изображение 2

На второй тайм тренерский штаб "Карпат" сделал определенные тактические изменения. Вместо Костенко в центр поля вышел Кузык, а Очеретько перешел на левый фланг полузащиты. Характер игры во втором тайме не изменился. Динамовцы продолжали доминировать. Львовянам было очень сложно выходить из защиты в атаку. Мяч у подопечных Лупашко почти не держался.

На 58-й минуте после передачи Шапаренко хладнокровно выход один на один реализовал Ванат – 1:2. Шансов у голкипера в этом эпизоде ​​не было. После пропущенного гола львовяне существенно прибавили в активности. На 69-й минуте из пределов штрафной в дальний угол пробивал Стенио, но его удар парировал Бущан.

На 81-й минуте после шикарной передачи Стенио отправил мяч в сетку Устименко, но у нападающего зафиксировали положение вне игры. Следует отдать должное тренерскому штабу львовян, ведь с заменами они угадали. А киевляне почему-то отдали инициативу своему сопернику. На последней минуте Кемкин сбил Ярмоленко и арбитр назначил пенальти в ворота "Карпат". Ярмоленко пенальти реализовал уверенно – 1:3.

В итоге матч завершился победой "Динамо". Очень хороший футбол подарили болельщикам команды.

Vbet Лига. Третий тур

"Карпаты" - "Динамо" 1:3

Голы: Очеретько (1) - Пихаленок (23), Ванат (58), Ярмоленко (90+2, пен)

"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко, Адамюк (Педросо, 90), Бабогло, Полегенько, Альварес, Очеретько, Чачуа (Шах, 63), Костенко (Кузык, 46), Подлепенец (Стенио, 63), Невес (Устименко, 63)

"Динамо": Бущан - Овчаренко, Беловар, Михавко, Волошин (Ярмоленко, 73), Пихаленок, Андриевский (Михайленко, 82), Кабаев (Брагару, 73), Тымчик (Малыш, 90+2), Лонвейк (Шапаренко, 46), Ванат

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Комментарии
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воха73 (киев)
17.08.2024 в 21:10
Добрий вечір всім адекватним дописувачам сайту! бидлоту, яка пише нехороші слова про Динамо і Мадрид, я - ненавиджу! Що стосується гри, виграли в півноги.
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Комментарии 39
воха73 (киев)
17.08.2024 в 21:10
Добрий вечір всім адекватним дописувачам сайту! бидлоту, яка пише нехороші слова про Динамо і Мадрид, я - ненавиджу! Що стосується гри, виграли в півноги.
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Sandra777 (Львів)
17.08.2024 в 20:46
Проти дк треба грати в 3 захисника тоді більше шансів .в Кузика лишня вага поки 0 ,Костенко або хворий або х*з що з ним
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Comment06 (Украина)
17.08.2024 в 20:44
З урахуванням вагомості наступної битви із непоступливим Зальцбургом за групу ЛЧ (5 бонусних очок, 40 млн) Динамо було важніше перемогти і зберігти позитивний настрій, що і відбулося! Судячи з онлайн репортажу перемога не дуже впевнена, Карпати не були хлопчиками для биття, але то таке! 21 і 27 серпня вболіваємо за киян!
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Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 20:42
Хто знає, за яку команду боліє барсел@х ?
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MAGA KING
17.08.2024 в 20:42
Проходил по Поділлю и во что-то вступил и оно теперь за мной носится по всей ветке. Кто в курсе, что это такое вонючее? )
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Dr. House (Поділля)
17.08.2024 в 20:45
Я тобі вже казав, рашист америкоський, звали накуй з українського ресурсу
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Вarcelinius
17.08.2024 в 21:13
Мы на тебя плевали.
 
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Вarcelinius
17.08.2024 в 21:11
Алекс, разотри.
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Spokoyno (Київ)
17.08.2024 в 20:40
Як і передбачалося дві гри з фактом то фантастика Тому рахунок по грі!
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Yurko-Zahid (Гаґерстаун)
17.08.2024 в 20:28
Яка прикрість, що немає в світі справедливості. Після третього гола, ніхто не підбіг до Лупашка з витріщеними очима і воплями "Сасать, плять!". Це був би найбільш повчальний епізод третього туру.
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Вarcelinius
17.08.2024 в 20:36
"Не возжелай сосать другому, ибо сам сосущим будешь." Юрий Николаевич Вернидуб
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Dr. House (Поділля)
17.08.2024 в 20:41
Ну , в "сасаньї", ти Барсел@х добре розумієшся. І в "отсасиванії" також
 
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Вarcelinius
17.08.2024 в 20:58
пшёл нах смерд
 
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Вarcelinius
17.08.2024 в 20:27
Поздравляю всех американских болельщиков Динамо! Особенно республиканцев.
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Dr. House (Поділля)
17.08.2024 в 20:32
Що, Барсел@х, продовжуєш за пачку пєльмєнєй і сотку баксів очко лизати пєдіку-трампістському?. Який же ти під@р
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MAGA KING
17.08.2024 в 20:35
Ох доберусь я до тебя и за яйца по вешаю, дохтур
 
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Dr. House (Поділля)
17.08.2024 в 20:37
БДСМом зі своїм очколизом барсонутим займайся, під@рмон,
 
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Вarcelinius
17.08.2024 в 20:52
Анус, у тебя в детстве велосипед был? Ну почему ты такой пиз@апротивный ган@он?
 
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MAGA KING
17.08.2024 в 20:33
Спасибо. Я знаю, что ты тоже радуешься победе Динамо и уже подымаешь вверх третий бокал хорошего молока!
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Dr. House (Поділля)
17.08.2024 в 20:36
Барсел@х третій фанфурик глоду хіба що піднімає і чекає , коли ти йому чергову подачку вишлеш
 
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Вarcelinius
17.08.2024 в 20:47
Я уже поднимаю наверх третье ведро горящей смолы, шобы вылить её на голову орка Ануса.
 
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Spokoyno (Київ)
17.08.2024 в 20:36
Олег я спеціально для тебе замовив ТРИ і що маю Поздоровлення для людей з іншої сторони світу
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MAGA KING
17.08.2024 в 20:38
Что значит « з іншої сторони світу»?? Я еще живой
 
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Вarcelinius
17.08.2024 в 20:54
ТРИ чего?
 
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Вarcelinius
17.08.2024 в 20:56
Хорошо, я поздравляю болельщиков Динамо бывших в Барселоне!
 
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Serhio79 (Kyiv)
17.08.2024 в 20:23
Динамівці могли раніше вирішальний третій гол забивати. Були щонайменьше 2 перспективні атаки, але гравці атаки довго вовтузилися з м'ячем, боячис завдати вирішальний удар або віддати останній пас. В єврокубках такої кількості шансів суперник може і не дати.Ае тим не меньше, необхідного результату досягнуто.Всіх вболівальників ДК з перемогою!
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жека-киев (биг виладж)
17.08.2024 в 20:42
Як не дивно, Динамо в єврокубках не мусолить.Не розумію чого также не грати в УПЛ?
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MAGA KING
17.08.2024 в 20:09
Всех, кто любит Динамо с победой!!
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Dr. House (Поділля)
17.08.2024 в 20:34
Перевертень рашистський, йди накуй . Динамо твоєї "любві" не потребує, покруч
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Будєм разбіратся (Київ)
17.08.2024 в 20:07
Динамо з перемогою , львівʼян - з симпатичною бойовою командою. Буде цікаво спостерігати за львівським дербі з Рухом. Потенційно обидві команди боротимуться за єврокубкові місця в цьому чемпіонаті
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жека-киев (биг виладж)
17.08.2024 в 20:03
Якби нападник додумався і впав, Біловара треба було б виганяти. Як можна залишити Біловара і сплавити Сироту, х. з..Ванат, навіть з забитим голом, ...Чєловєк стєночка..Користь від повернення Люнвейка, пока сумнівна..Андрієвський, вже деградує, в порожні не попадає..Грамотєям, хто питав чого з Рейнджерс в старті був Буяльський а не Піхальонок, - наглядна відповідь. Фізика. Бігати треба більше ніж 30 хв.. По великому рахунку, всі проблеми Динамо собі само створило, Карпати мало шо показали.
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walkacom (Киев)
17.08.2024 в 20:05
так він впав
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walkacom (Киев)
17.08.2024 в 20:08
і за руку і фол на кабаєві взаралі розгром би був
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Будєм разбіратся (Київ)
17.08.2024 в 20:09
Так Біловар це зятьок Суркіса. Це навіть більше ніж динамівське серце
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walkacom (Киев)
17.08.2024 в 20:11
взагалі каши не зіпсував
 
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vlotko (Броди)
17.08.2024 в 21:12
Не вплутуйте Фізику, як науку, в цей атлетичний жаргон. Пишіть - фізична підготовка, у фізиці більшість футболістів не розуміються, за науку "обідно ".
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наварін (Київ)
17.08.2024 в 20:02
Карпати, досить пристойно.Досить пристойно.
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Pianist (Київ)
17.08.2024 в 20:00
Динамо ледве ноги пересуває. Першолігові Карпати повністю переграли нас, просто везіння та досвіду не вистачило. Лавка коротка, якби не Піхальонок, остання перемога у нас з Партизаном була б…
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Будєм разбіратся (Київ)
17.08.2024 в 20:08
Так наполовину експериментальний склад. І найближчий резерв перевірили і три очки взяли. Карпати першоліговими я би не називав , хороша досить технічна команда
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