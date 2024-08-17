Мирослав Ступар – об отмененном голе Оболони: Вопиющая ошибка Задирана и Козыряцкого

В третьем туре УПЛ состоялся матч "Ворскла" – "Оболонь", закончившийся победой полтавской команды 2:0. Еще один примечательный итог встречи – грубая ошибка бригады арбитров во главе с Сергеем Задираном. Между двумя точными ударами "Ворсклы" судьи отменили взятие ворот в исполнении "Оболони", зафиксировав якобы игру рукой.

Решение "фемиды" для UA-Футбол прокомментировал судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Очевидное, но не вероятное. На 60-й минуте при счете 1:0 в пользу "Ворсклы" "Оболонь" сравняла счет. Но другого мнения был арбитр Задиран – ему показалось, что нападающий киевлян подыграл себе рукой, и таким образом забив неправомерный гол. И тут явная ошибка, - взял слово эксперт. - Если тебе показалось, что игрок подыграл рукой, тогда не принимай такое решение. Засчитай гол, ВАР проверит и если что, вмешается и исправит ошибку. Или предложит пойти к монитору и внимательно просмотреть момент. К сожалению, ВАР-арбитр Козиряцкий даже не позвал Задирана разобраться с таким нелепым решением, а взял на себя ответственность не засчитать гол. Игрок "Оболони" Суханов в борьбе с защитником прижал руку к телу, и мяч если и коснулся корпуса, то только плеча. А это не есть рука. Очевидная и вопиющая ошибка двух арбитров.

Мирослав Ступар в целом негативно оценил работу судейской бригады во главе с Задираном.

- Ну ладно, Задиран! Неопытный, начинающий судья мог и не увидеть деталей борьбы при скопление игроков. А вот Козыряцкий? Сидит в комфортных условиях, смотрит с разных ракурсов момент и принимает необъяснимое решение, украв таким образом чистый гол у "Оболони". Что интересно, даже ни один из игроков "Ворсклы" не апеллировал к арбитру об игре рукой нападающим. Все согласились с правильным взятием ворот. Как объяснит такой судейский ляп Комитет арбитров?

Добавим, что победа, добытая над "Оболонью", стала второй для "Ворсклы" в этом сезоне.