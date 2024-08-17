Мирослав Ступар: Благодаря результативной ошибке арбитра Ворскла победила в поединке, где соперник играл лучше

Вчера состоялся матч в рамках 3-го тура УПЛ "Ворскла" - "Оболонь". Во время игры арбитр матча Сергей Задиран отменял взятие ворот хозяев.

Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал действия арбитра вчерашнего матча:

"При счете 1:0 в пользу "Ворсклы" арбитр Задиран убил интригу, аннулировав чистый гол Суханова. Не знаю, что побудило Задирана принять такое решение, ведь нападающий гостей не играл рукой. В этом эпизоде арбитру следовало зафиксировать взятие ворот, а если были какие-то сомнения, обратиться за помощью к VAR. Задиран все взял на себя, и арбитр VAR Козыряцкий почему-то не отреагировал на ошибочный вердикт рефери.

В этом игровом эпизоде показательным было поведение футболистов "Ворсклы". Если бы была игра рукой у Суханова, то они обязательно сигнализировали бы арбитру об этом нарушении. Этого не наблюдалось, значит, все было согласно правилам. Так благодаря результативной ошибке арбитра "Ворскла" победила в поединке, где соперник играл лучше".