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Мирослав Ступар: Благодаря результативной ошибке арбитра Ворскла победила в поединке, где соперник играл лучше
Комментарии об ошибке 3-го тура
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Вчера состоялся матч в рамках 3-го тура УПЛ "Ворскла" - "Оболонь". Во время игры арбитр матча Сергей Задиран отменял взятие ворот хозяев.
Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал действия арбитра вчерашнего матча:
"При счете 1:0 в пользу "Ворсклы" арбитр Задиран убил интригу, аннулировав чистый гол Суханова. Не знаю, что побудило Задирана принять такое решение, ведь нападающий гостей не играл рукой. В этом эпизоде арбитру следовало зафиксировать взятие ворот, а если были какие-то сомнения, обратиться за помощью к VAR. Задиран все взял на себя, и арбитр VAR Козыряцкий почему-то не отреагировал на ошибочный вердикт рефери.
В этом игровом эпизоде показательным было поведение футболистов "Ворсклы". Если бы была игра рукой у Суханова, то они обязательно сигнализировали бы арбитру об этом нарушении. Этого не наблюдалось, значит, все было согласно правилам. Так благодаря результативной ошибке арбитра "Ворскла" победила в поединке, где соперник играл лучше".
Напомним, следующая игра "Ворсклы" состоится 24 августа против киевского "Динамо", а "Оболонь" в следующем туре встретится с "Полесьем".
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