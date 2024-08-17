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Заря – Александрия: стартовые составы на матч

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Заря – Александрия: стартовые составы на матч

Фото: ФК Олександрія

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В рамках третьего тура УПЛ "Заря" сыграет против "Александрии" в Киеве. Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Заря": Турбаевский – Тронтель, Нваезе, Джордан, Вантух – Кирюханцев, Яцик, Мичин, Башич – Герреро, Антюх

Запасные хозяев: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Хахлев, Дришлюк, Слесарь, Бенито, Рейс, Кораблин, Вакула, Горбач.

"Александрия": Ермаков – Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк – Ковалец, Калюжный, Шостак – Беззера, Филиппов, Шулянский.

Запасные гостей: Шевченко, Костышин, Мышнев, Базаев, Логинов, Ващенко, Скорко, Кампос, Смырный, Погорелый, Макаренко.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет для вас прямую текстовую трансляцию встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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