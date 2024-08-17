Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря – Александрия: стартовые составы на матч
Коваль и Ротань сделали свой выбор
Фото: ФК Олександрія
В рамках третьего тура УПЛ "Заря" сыграет против "Александрии" в Киеве. Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.
"Заря": Турбаевский – Тронтель, Нваезе, Джордан, Вантух – Кирюханцев, Яцик, Мичин, Башич – Герреро, Антюх
Запасные хозяев: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Хахлев, Дришлюк, Слесарь, Бенито, Рейс, Кораблин, Вакула, Горбач.
"Александрия": Ермаков – Кравченко, Копина, Шабанов, Мартынюк – Ковалец, Калюжный, Шостак – Беззера, Филиппов, Шулянский.
Запасные гостей: Шевченко, Костышин, Мышнев, Базаев, Логинов, Ващенко, Скорко, Кампос, Смырный, Погорелый, Макаренко.
Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет для вас прямую текстовую трансляцию встречи.
Популярное сейчас
- Семья Романчук посетила Львов и поделилась атмосферой романтики. Фото
- Лупашко объяснил, зачем будет назначать на каждый матч разных капитанов
- Долганский – об отмененном голе Оболони: Не могу комментировать
- Суркис: Пусть команда сбросится и даст мне премию за подписание Пихаленка
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Безумный промах Гарначо на последних минутах матча против Фулхэма