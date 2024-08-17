  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Заря - Александрия начнется на 45 минут позже из-за воздушной тревоги в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Заря - Александрия начнется на 45 минут позже из-за воздушной тревоги в Киеве

Премьер-лига

Угроза ракетной атаки

Матч Заря - Александрия начнется на 45 минут позже из-за воздушной тревоги в Киеве

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Александрия" должны были начать матч третьего тура УПЛ на стадионе Валерия Лобановского в Киеве в 13:00.

Однако в 12:59 в столице Украины прозвучала воздушная тревога. Команды уже вышли на поле, однако направились к укрытию.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в настоящее время в Киеве и некоторых других регионах Украины существует угроза применения россиянами баллистического вооружения.

В 13:29 сирена перестала раздаваться. Начало встречи запланировано на 13:45.

За дальнейшим ходом матча следите в текстовой прямой трансляции от UA-Football.

По теме
yellow-arrow
Руслан Костышин – о тех командах, которые будут бороться за бронзу УПЛ: Все зависит от президента клуба
yellow-arrow
Ашур экзаменует Кобина. Текстовый онлайн матча Полесье - Ингулец
yellow-arrow
ЛНЗ - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 августа 2024
Заря (Луганск) ФК Александрия Воздушная тревога война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Morphyk7 (Черновцы)
17.08.2024 в 13:20
Чорноморець 2 дня підряд грає?
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Morphyk7 (Черновцы)
17.08.2024 в 13:20
Чорноморець 2 дня підряд грає?
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 13:41
ти в запої ?
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
17.08.2024 в 14:35
Квакушка ти знову тут гной@ний
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости