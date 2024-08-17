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Матч Заря - Александрия начнется на 45 минут позже из-за воздушной тревоги в Киеве
Угроза ракетной атаки
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
"Заря" и "Александрия" должны были начать матч третьего тура УПЛ на стадионе Валерия Лобановского в Киеве в 13:00.
Однако в 12:59 в столице Украины прозвучала воздушная тревога. Команды уже вышли на поле, однако направились к укрытию.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в настоящее время в Киеве и некоторых других регионах Украины существует угроза применения россиянами баллистического вооружения.
В 13:29 сирена перестала раздаваться. Начало встречи запланировано на 13:45.
За дальнейшим ходом матча следите в текстовой прямой трансляции от UA-Football.
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