Матч Заря - Александрия начнется на 45 минут позже из-за воздушной тревоги в Киеве

"Заря" и "Александрия" должны были начать матч третьего тура УПЛ на стадионе Валерия Лобановского в Киеве в 13:00.

Однако в 12:59 в столице Украины прозвучала воздушная тревога. Команды уже вышли на поле, однако направились к укрытию.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в настоящее время в Киеве и некоторых других регионах Украины существует угроза применения россиянами баллистического вооружения.

В 13:29 сирена перестала раздаваться. Начало встречи запланировано на 13:45.

За дальнейшим ходом матча следите в текстовой прямой трансляции от UA-Football.