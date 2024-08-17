Руслан Костышин – о тех командах, которые будут бороться за бронзу УПЛ: Все зависит от президента клуба

Ассистент тренера "Днестра 3" Руслан Костышин поделился мнениями о том, за что будет бороться "Кривбасс" в УПЛ, а также прокомментировал стратегию "Руха" и "Полесья".

За что "Кривбасс" будет бороться в этом сезоне в УПЛ?

За еврокубки. Но повторить успех прошлого сезона и взять "бронзу" будет тяжелее, потому что повторять всегда сложнее. "Кривбасс" особо не обновил состав, но надеюсь, Юрий Николаевич найдет мотивацию для игроков. Сейчас представительство Украины в еврокубках уменьшилось до четырех команд, поэтому я думаю, будет больше борьба за Кубок Украины, чем за третье-четвертое места.

Кого, кроме "Кривбасса", видите претендентом в борьбе за "бронзу"?

Мне хочется, чтобы "Колос" навязал борьбу, у которого очень сильный состав. Но все зависит от президента клуба. Возможно, сейчас он не ставит какие-то большие задачи и дал год на адаптацию и перестройку команды. Мне трудно сказать, потому что я сейчас не погружен в "Колос" и не знаю, что там происходит.

Напоследок хочу спросить о таблице коэффициентов УЕФА. Набор очков снова ложится на плечи наших грандов - "Динамо" и "Шахтера". Почему наши клубы выходят в еврокубки и так бесславно вылетают. Я имею в виду не только этот сезон, но и прошлые.

Сегодня прочитал, что последним нашим клубом, который прошел хоть один раунд квалификации Лиги Европы был "Колос", который одолел "Арис" (2:1) в сезоне 2020/21. Почему так? Как я уже и говорил, мы сейчас переживаем тяжелые времена. Надо набраться терпения. Наши команды снова строятся, это кропотливая работа. Невозможно за год создать команду, чтобы она качественно играла в еврокубках. Надо поблагодарить ВСУ, что футбол у нас вообще есть.

Та же самая "Виктория" никогда не исчезала, в ее стране нет войны. А у нас даже детские школы то исчезают, то появляются. Раньше было много легионеров, а где сейчас брать игроков, если многие дети выехали? В нашем чемпионате одни и те же игроки ходят из команды в команду - это проблема. Жизнь заставляет нас работать в таком режиме, как хорватский футбол - развивать и продавать футболистов.

В такое время очень интересным выглядит проект "Руха", где делают ставку на свою Академию. Согласны?

Не было бы счастья, так несчастье помогло. "Карпаты" распались и "Рух" воспользовался этим моментом - подобрал их школу, их президент выбрал правильное развитие. Мы в футбольном кругу много общались по поводу этого и единодушно пришли к выводу, что если будет терпение, то "Рух" выбрал правильный путь, развивая молодежь. Сначала они заложили фундамент, а дальше начали строить по кирпичику здание. Есть команды, у которых есть футболисты, но нет Академии. "Рух" пошел другим путем.

Через сколько с такой стратегией "Рух" может выйти в группу еврокубков?

Все зависит от терпения президента. Ему надо сохранить лидеров, а тренеру продолжать развивать молодежь. Через два-три года, когда этим игрокам будет по 23-24 года, "Рух" может выстрелить, и даже за чемпионство побороться.

Какая лично вам нравится стратегия развития: "Полесья", когда покупают уже готовых игроков, или "Руха“, где делают ставку на воспитанников Академии?

Мне больше импонирует стратегия "Руха". Но у "Полесья" больше возможностей у президента клуба, поэтому каждый выбирает свой путь.