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ЛНЗ заявил на сезон нигерийского нападающего

Премьер-лига
Обновлено

Стоимость практически достигает миллиона евро

ЛНЗ заявил на сезон нигерийского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ЛНЗ обновил свою заявку на сезон. Там появился нигерийский нападающий Фрэнсис Момо.

На сайте УПЛ он значится в списке А. У него 22 номер.

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Момо присоединился к черкащанам на правах свободного агента. Последние пять лет он представлял швейцарский “Грасхопперс”. В частности, в прошлом сезоне на его счету пять голов и два ассиста в 28 матчах швейцарской лиги.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нигерийца в 900 тысяч евро.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 14:19
ну все... тепер єврокубки... президент клубу - 27-річний ухилянт заброньований - "на коні" .....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 14:19
ну все... тепер єврокубки... президент клубу - 27-річний ухилянт заброньований - "на коні" .....
Ответить
0
1

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