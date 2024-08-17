ЛНЗ заявил на сезон нигерийского нападающего

ЛНЗ обновил свою заявку на сезон. Там появился нигерийский нападающий Фрэнсис Момо.

На сайте УПЛ он значится в списке А. У него 22 номер.

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Момо присоединился к черкащанам на правах свободного агента. Последние пять лет он представлял швейцарский “Грасхопперс”. В частности, в прошлом сезоне на его счету пять голов и два ассиста в 28 матчах швейцарской лиги.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нигерийца в 900 тысяч евро.