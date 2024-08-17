Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ заявил на сезон нигерийского нападающего
Стоимость практически достигает миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine
ЛНЗ обновил свою заявку на сезон. Там появился нигерийский нападающий Фрэнсис Момо.
На сайте УПЛ он значится в списке А. У него 22 номер.
Момо присоединился к черкащанам на правах свободного агента. Последние пять лет он представлял швейцарский “Грасхопперс”. В частности, в прошлом сезоне на его счету пять голов и два ассиста в 28 матчах швейцарской лиги.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего нигерийца в 900 тысяч евро.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 14:19
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
- Семья Романчук посетила Львов и поделилась атмосферой романтики. Фото
- Заявление Любеновича, победы Черноморца и Ворсклы, старт АПЛ. Главные новости за 16 августа
- Официально. Динамо отдало хавбека в аренду европейскому клубу, где уже играют пять украинцев
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Мирослав Ступар – об отмененном голе Оболони: Вопиющая ошибка Задирана и Козыряцкого
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1