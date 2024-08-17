УПЛ. Заря - Александрия 1:2. Ротань-стайл работает

Команды Юрия Коваля и Руслана Ротаня подходили к этому поединку без поражений в этой кампании. Живее начали встречу "горожане", хотя первый более-менее опасный момент в матче пришел именно от луганчан. Однако, Кирюханцев, получив мяч прямо перед воротами, откровенно, затянул с принятием решения.

На что, уже со своей стороны показал коллеге, как нужно решать подобные эпизоды, Беззера. Бразилец отработал в прессинге, обыгрался с партнером и реализовал свой момент. Гостям впервые за три очных поединка удалось забить "Заре".

"Александрия" продолжала контролировать игру и совсем скоро уже удвоила свое преимущество в счете - Ковалец тонко со штрафного покатил мяч под стенкой из защитников.

После этого, достаточно ожидаемо и закономерно, гости отошли на свою половину и отдали мяч сопернику. "Заря", в первую очередь усилиями Герреро, пыталась что-то создать впереди, но либо не хватало точности, либо на месте был Ермаков.

Во втором тайме подопечным Коваля нужно было добавлять в атаке, отступать уже было некуда. И придумали. Уже на самом старте второй половины Антюх выполнил подачу с углового на свободного Джордана. Латиноамериканский центрбек не промахнулся и практически без какого-либо сопротивления расписался в воротах "Александрии".

"Горожане" тоже огрызались и атаковали. В частности, в одном из эпизодов подопечные Ротаня классно разыграли угловой, но удар у вышеупомянутого Беззеры не получился. Во втором тайме ни одна из команд не имела ощутимого преимущества, инициатива периодически переходила из ног в ноги.

В общем, все же наверное, "Александрия" была ближе к своему очередному взятию ворот, чем "Заря" к тому, чтобы установить паритет на табло. При этом полумоменты возникали с обеих сторон. Был еще контраверсионный момент с попаданием в руку после прострела Копины, однако та же рука Башича была прижата к газону. Также дубль очень хотел оформить Беззера, но его удар прочитал Турбаевский.

Юрий Коваль активно подпитывал свою атакующую линию заменами, однако кроме того результативного углового на старте вторых 45 минут вспомнить было особо нечего. Луганчане пытались сопротивляться и наращивать давление, но это скорее было похоже на имитацию бурной деятельности. В компенсированное время страж ворот "Александрии" в лице Ермакова решил добавить интриги и едва не привез сам себе. Обошлось.

В таком же переменном темпе коллективы дошли до финального свистка. "Александрия" выглядела интереснее и в принципе вполне заслуженно получила свои три очка. После трех туров национального первенства сезона 2024/25 обе команды имеют в своем активе по шесть зачетных баллов. Можно констатировать, это был матч очень близких по общему уровню коллективов, однако футболисты Ротаня предложили немного больше оригинальных решений. Послематчевая статистика ударов и угловых только подтверждает этот тезис.

Фото: Алина Ерофеева / UA-Футбол

3-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 17-е августа

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Голы: Джордан 50 - Беззера 24, Ковалец 32

"Заря": Турбаевский - Вантух (к) (Жуниньо 46), Джордан, Нваэзе (Вакула 63), Тронтель - Башич, Мичин (Дрышлюк 46), Яцык, Кирюханцев (Кораблин 63) - Антюх, Герреро (Горбач 78).

Запасные: Мацапура (в), Сапутин (в), Бенито, Вакула, Горбач, Гусев, Дрышлюк, Эскинья, Жуниньо, Кораблин, Слесар, Хахлев.

Главный тренер - Юрий Коваль.

"Александрия": Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Копына, Кравченко (Кампуш 71) - Шостак (Мишнев 66), Калюжный, Ковалец (Смирный 46) - Шулянский (Костышин 71), Филиппов (Погорелый 84), Безерра.

Запасные: Макаренко (в), Шевченко (в), Базаев, Ващенко, Костышин, Логинов, Мишнев, Погорелый, Скорко, Смирный, Феррейра.

Главный тренер - Руслан Ротань.

Предупреждения: Нваэзе 30, Дрышлюк 85, Смирный 85, Джордан 86, Яцык 90+4.

Арбитр: Новохатний Владимир.