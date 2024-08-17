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Завелись. Александрия забивает второй мяч
Забьют еще третий гол?
Фото: ФК Олександрія
Сейчас проходит матч "Заря" - "Александрия".
На 24-й минуте матча "Александрия" открыла счет после точного удара Нваэзе в дальний угол, но команда Ротаня не собирается останавливаться и уже на 32-й минуте удвоила свое преимущество.
Нваэзе был сбит в подкате. Арбитр показал желтую карточку игроку "Зари" и назначил опасный штрафной. Ковалец пробил под стенкой со штрафного в левый нижний угол.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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