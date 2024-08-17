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Бразилец забил во втором матче подряд. Александрия открыла счет в поединке против Зари - ВИДЕО
"Горожане" быстро повели во встрече
Фото: Олександрія
В рамках третьего тура УПЛ "Заря" играет против "Александрии" в Киеве. Счет во встрече открыл Безерра.
На 23 минуте бразильский нападающий сыграл в стеночку с Филипповым, принял мяч перед штрафной, протащил его и пробил в правый угол.
Это второй гол в двух матчах этого сезона для бразильца. За 13 поединков прошедшего чемпионата он отличился три раза.
За ходом событий матч можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 14:41
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