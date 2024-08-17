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Бразилец забил во втором матче подряд. Александрия открыла счет в поединке против Зари - ВИДЕО

Премьер-лига

"Горожане" быстро повели во встрече

Бразилец забил во втором матче подряд. Александрия открыла счет в поединке против Зари - ВИДЕО

Фото: Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

В рамках третьего тура УПЛ "Заря" играет против "Александрии" в Киеве. Счет во встрече открыл Безерра.

На 23 минуте бразильский нападающий сыграл в стеночку с Филипповым, принял мяч перед штрафной, протащил его и пробил в правый угол.

Это второй гол в двух матчах этого сезона для бразильца. За 13 поединков прошедшего чемпионата он отличился три раза.

За ходом событий матч можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 14:41
Может опечатка, гол забил не Безерра, а Беррёза.. Проверьте пожалуйста..
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 14:41
Может опечатка, гол забил не Безерра, а Беррёза.. Проверьте пожалуйста..
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
17.08.2024 в 14:38
Ротань - ЦАР ! Якщо головлікар психухи розкаже це своєму підопічному білогубку - той повіситься
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