Тренер Полесье: Главное – быть готовыми к тому, что даже если соперник даст возможность, мы должны подготовиться к их плану – контрплану

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о подготовке к игре с "Ингульцем" и ситуации с травмированными игроками.

В субботу команду ждет совсем другой матч, прежде всего по характеру. Вам нужно будет играть первым номером и ломать оборону "Ингульца"?

Мы не знаем, с каким планом приедет соперник, но можем сделать определенные предположения, учитывая предыдущие матчи, и общую информацию, которую имеем. Теперь нам нужно направить нашу энергию на позиционную игру и быть готовыми к тому, что позиционная игра – это очень сложно. Все хотят достичь какого-то минимума, но не всегда это удается быстро. Главное – быть готовыми к тому, что даже если соперник даст возможность, мы должны подготовиться к их плану – контрплану. Это будет нелегким испытанием. Посмотрим, смогли ли мы это понять и реализовать за эти дни, потому что мы моделировали определенные ситуации и оказывали значительное сопротивление своим же игрокам в обороне – посмотрим, как будет сопротивляться соперник.

Все видели, что в матче с «горняками» повреждение получил Кушниренко. Как у него дела? Что с Сарапием, Луифером и Тейлором?

Предполагаем, что Кушниренко и Лукас на следующей неделе приблизятся к общей группе. По Сарапию: уже была информация, что не все так критично, как казалось на первый взгляд, это была больше косметическая операция. Луифер уже сегодня, как вы видели, начал заниматься в общей группе, нужно набрать форму, и мы ждем его полноценного возвращения.

Матч против "Ингульца" будет особенным, ведь это ваша первая домашняя игра. Вы предвкушаете встречу с болельщиками? Можете обратиться к ним с просьбой прийти поддержать команду?

Лично я очень долго ждал этого события, чтобы сыграть на домашнем стадионе. Я однажды уже был там и это волшебная атмосфера. Очень хочется, чтобы мы снова ее ощутили через два дня. Со своей стороны, я уверен, что вся команда сделает все, чтобы болельщики получили удовольствие от этой игры – и всех последующих. Поэтому приглашаю на матч, "стая" ждет вас.