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Возвращение Кудрика. Полесье – Ингулец: стартовые составы на матч
Ротация от Ашура
polissyafc.com
В матче третьего тура УПЛ "Полесье" встретится с "Ингульцем". Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.
"Полесье": Кудрик – Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Смоляков – Леднев, Бабенко, Мустафаев – Гуцуляк, Бристрич, Назаренко.
Запасные хозяев: Луифер, Пайшао, Шастал, Таллес, Крушинский, Борел, Макуана, Матич, Михайличенко, Поспелов, Улиганец.
Ингулец: Паламарчук – Дубилей, Виливальд, Шершень, Мельничук – Билоцерковец, Лесник, Пятов, Богунов – Волохатый, Казак.
Запасные гостей: Жилкин, Сидоренко, Малыш, Сад, Кисленко, Лосенко, Могильный, Петько, Пушкарев, Резепов, Чабан.
Отметим, что Имад Ашур сменил сразу пять футболистов по сравнению с матчем против "Шахтера". В том числе в старте выйдет голкипер Олег Кудрик.
Матч между "Полисьем" и "Ингульцем" начнется в 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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