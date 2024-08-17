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Возвращение Кудрика. Полесье – Ингулец: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Ротация от Ашура

Возвращение Кудрика. Полесье – Ингулец: стартовые составы на матч

polissyafc.com

UA-Футбол
Новина українською

В матче третьего тура УПЛ "Полесье" встретится с "Ингульцем". Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Полесье": Кудрик – Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Смоляков – Леднев, Бабенко, Мустафаев – Гуцуляк, Бристрич, Назаренко.

Запасные хозяев: Луифер, Пайшао, Шастал, Таллес, Крушинский, Борел, Макуана, Матич, Михайличенко, Поспелов, Улиганец.

Ингулец: Паламарчук – Дубилей, Виливальд, Шершень, Мельничук – Билоцерковец, Лесник, Пятов, Богунов – Волохатый, Казак.

Запасные гостей: Жилкин, Сидоренко, Малыш, Сад, Кисленко, Лосенко, Могильный, Петько, Пушкарев, Резепов, Чабан.

Отметим, что Имад Ашур сменил сразу пять футболистов по сравнению с матчем против "Шахтера". В том числе в старте выйдет голкипер Олег Кудрик.

Матч между "Полисьем" и "Ингульцем" начнется в 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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