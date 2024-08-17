Снова – бразилец. Заря сократила отставание в счете в матче против Александрии - ВИДЕО

На старте второго тайма матча третьего тура УПЛ против "Александрии" луганская "Заря" сократила отставание в счете.

После подачи с углового от Кирюханцева центрбек Андерсон Джордан головой пробил в правую часть ворот. Таким образом счет стал 1:2, но все еще в пользу "горожан".

Это взятие ворот стало для него первым в текущем сезоне в трех матчах. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету один точный удар в 26 встречах.

За ходом дальнейших событий встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.