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Снова – бразилец. Заря сократила отставание в счете в матче против Александрии - ВИДЕО
Благодаря легионеру
Фото: ФК Зоря Луганськ
На старте второго тайма матча третьего тура УПЛ против "Александрии" луганская "Заря" сократила отставание в счете.
После подачи с углового от Кирюханцева центрбек Андерсон Джордан головой пробил в правую часть ворот. Таким образом счет стал 1:2, но все еще в пользу "горожан".
Это взятие ворот стало для него первым в текущем сезоне в трех матчах. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету один точный удар в 26 встречах.
За ходом дальнейших событий встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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