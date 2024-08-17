УПЛ. Полесье - Ингулец 1:1. Интенсивный футбол с ничейным результатом

VBET Лига. 3-й тур

17 августа. Житомир. Стадион "Центральный"

Арбитр: Александр Калёнов (Львов)

"Полесье" – "Ингулец" 1:1

Голы: Назаренко 45+2 - Виливальд 41

"Полесье": Кудрик – Майсурадзе (Михайличенко 46), Виале, Чоботенко, Смоляков – Леднев (Крушинский 46), Бабенко, Мустафаев (Луифер 79) – Гуцуляк, Бристрич (Пайшау 61), Назаренко (Макуана 72).

"Ингулец": Паламарчук – Дубилей (Сидоренко 82), Виливальд, Шершень, Мельничук – Билоцерковец (Резепов 88), Лисняк (Петько 63), Пятов, Богунов (Пушкарёв 63) – Волохатый (Сад 82), Козак.

Предупреждения: Виале 74 - Лисняк 39

По сравнению с победным матчем против "Шахтера", Имад Ашур провёл пять замен в составе своей команде. И это вполне объяснимо - житомирцы проводят довольно большую трансферную кампанию, и новому тренеру нужно найти наилучшее сочетание игроков. У "Ингульца", в свою очередь, произошло два изменения: Петько заменил Лисняк, Малыша - Виливальд.

В первые полчаса игры "Полесье" имело неплохой перевес во владении мячом. Правда, особой опасности у ворот гостей это не приносило. Отметить можно из этого игрового отрезка разве что два удара в створ Леднева.

Во второй трети тайма заявил о себе и "Ингулец". Подопечным Кобина удавалось заработать несколько угловых, и один из них стал результативным. Виливальд опередил Чоботенко, пробив головой в створ, Кудрик попытался остановить мяч, но не помешал влететь ему в сетку ворот.

С преимуществом в счёте петровцы в раздевалку всё же не ушли. В компенсированное время хозяева разогнали быструю атаку: Бабенко совершил удачный отбор на своей половине поля, отдал на Бристрича, тот забросил мяч на Назаренко, и обогнав Виливальда с Пономарчуком, Александр распечатал уже пустые ворота.





После перерыва "Полесье" явно прибавило. Уже через несколько минут после выхода на замену мог отличиться Крушинский, но не сумел с двух попыток переиграть Паламарчука. Проиграл свою дуэль голкиперу "Ингульца" Борис и в следующем эпизоде. На добивании совсем немного не хватило Назаренко - мяч после его удара угодил в перекладину.

Давление на ворота "Ингульца" не ослабевало вплоть до 70-й минуты. Неплохие возможности отличиться также имели Бристрич при ударе с разворота и Смоляков выстрелом со штрафного.

Стоит отметить явное снижение атакующего потенциала хозяев после ухода с поля Назаренко. Всё же не в самых оптимальных кондициях пока что находится недавно восстановившийся после травмы Макуана.





Лучший момент вырвать победу "Полесье" упустил на 90-й минуте. После навеса с углового с близкого расстояния пробивал Луифер, но в очередной раз гостей выручил Паламарчук.

В компенсированное время обе команды повысили скорости, начали разгораться страсти и за пределами поля. В частности, жёлтую карточку за излишние эмоции получил Василий Кобин. Тем не менее, счёт на табло до конца поединка не изменился.