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Верес - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

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Стартовали команды Олега Шандрука и Юрия Вернидуба в этой кампании не лучшим образом: один и три зачетных балла, соответственно. Впрочем, уже в это воскресенье у "Вереса" и "Кривбасса" будет возможность улучшить свое турнирное положение.

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Несмотря на достаточно большой разрыв в классе, если смотреть на прошлый сезон, команды имеют примерно равную статистику очных противостояний: 4 победы у ровенчан против 6-ти у криворожан.

Поединок 3-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 18-го августа 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Football
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