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Верес - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
Стартовали команды Олега Шандрука и Юрия Вернидуба в этой кампании не лучшим образом: один и три зачетных балла, соответственно. Впрочем, уже в это воскресенье у "Вереса" и "Кривбасса" будет возможность улучшить свое турнирное положение.
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Несмотря на достаточно большой разрыв в классе, если смотреть на прошлый сезон, команды имеют примерно равную статистику очных противостояний: 4 победы у ровенчан против 6-ти у криворожан.
Поединок 3-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 18-го августа 2024-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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