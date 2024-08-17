Верес - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Стартовали команды Олега Шандрука и Юрия Вернидуба в этой кампании не лучшим образом: один и три зачетных балла, соответственно. Впрочем, уже в это воскресенье у "Вереса" и "Кривбасса" будет возможность улучшить свое турнирное положение.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на достаточно большой разрыв в классе, если смотреть на прошлый сезон, команды имеют примерно равную статистику очных противостояний: 4 победы у ровенчан против 6-ти у криворожан.

Поединок 3-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 18-го августа 2024-го года, в 15:30 . Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).