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Новичок УПЛ забивает в ворота участника еврокубков
У житомирян проблемы
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В матче 3-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Ингульцом" на 41-й минуте был открыт счет. Благодаря угловому забили гости.
Защитник Владимир Виливальд головой переправляет мяч после подачи.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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