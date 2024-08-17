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Новичок УПЛ забивает в ворота участника еврокубков

Премьер-лига

У житомирян проблемы

Новичок УПЛ забивает в ворота участника еврокубков

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В матче 3-го тура УПЛ между "Полесьем" и "Ингульцом" на 41-й минуте был открыт счет. Благодаря угловому забили гости.

Защитник Владимир Виливальд головой переправляет мяч после подачи.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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