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Гол в раздевалку. Полесье сравняло счет в матче с Ингульцом
Провалилась защита
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Житомирское "Полесье" забило в конце первого тайма в ворота "Ингульца". На 45+2 минуте Александр Назаренко воспользовался передачей партнера, которая «пошила в дураков» всю защиту соперника. Игрок выбежал один на один с вратарем, переиграл его и покатил мяч в пустые ворота.
Таким образом, после первого тайма счет 1:1.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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