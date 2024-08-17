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Гол в раздевалку. Полесье сравняло счет в матче с Ингульцом

Премьер-лига

Провалилась защита

Гол в раздевалку. Полесье сравняло счет в матче с Ингульцом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Житомирское "Полесье" забило в конце первого тайма в ворота "Ингульца". На 45+2 минуте Александр Назаренко воспользовался передачей партнера, которая «пошила в дураков» всю защиту соперника. Игрок выбежал один на один с вратарем, переиграл его и покатил мяч в пустые ворота.

Таким образом, после первого тайма счет 1:1.

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Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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