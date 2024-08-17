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Руслан Ротань – об Авагимяне: Вскоре вы услышите о переходе, о нем объявят
Тренер Александрии подтвердил информацию об уходе футболиста
Артур Авагимян
После матча третьего тура УПЛ, в котором "Александрия" в гостях победила "Зарю" 2:1, тренер горожан Руслан Ротань ответил на вопрос журналистки UA-Футбол о судьбе Артура Авагимяна.
- В заявке "Александрии" отсутствовал Артур Авагимян, в прессе ходят слухи, что он перейдет в ЛНЗ. Можете подтвердить или опровергнуть это?
- Да, в ближайшее время наш официальный сайт даст ответ на этот вопрос. Я могу только подтвердить, что к нему есть интерес со стороны клубов УПЛ. Насколько я знаю, там сейчас есть какие-то детали, и вскоре вы услышите о переходе, о нем объявят.
Отметим, что Авагимян перешел в "Александрию" в январе 2022-го года. С того момента он дважды уходил в аренду в "Черноморец". Также в этом сезоне он принял участие в матче второго тура УПЛ против ЛНЗ – вышел на финальные восемь минут.
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