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С Биловаром, Андриевским и Лонвейком в старте. Известны составы команд на матч Карпаты - Динамо

Премьер-лига

Ротация у киевлян уже не такая большая, как в прошлый раз

С Биловаром, Андриевским и Лонвейком в старте. Известны составы команд на матч Карпаты - Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В 3-м туре УПЛ состоится матч "Карпаты" - "Динамо". Команды уже объявили свои стартовые составы на этот поединок.

Игра начнется в 18:00. Место проведения - стадион "Украина" во Львове.

Стартовый состав "Карпат": Кемкин Александр, Мирошниченко Денис, Адамюк Владимир, Бабогло Владислав (К), Полегенько Павел, Альварес, Очеретько Олег, Чачуа Амбросий, Костенко Ян, Подлепенец Евгений, Игорь Невес.

Запасные: Кинарейкин Яков, Тлумак Юрий, Устименко Денис, Рябов Артур, Кузык Орест, Клименко Владислав, Векляк Богдан, Шах Артур, Домчак Назар, Занетти Толедо Стенио, Сакив Тарас, Жан Педросо.

Стартовый состав "Динамо": Бущан Георгий (К), Вивчаренко Константин, Волошин Назар, Ванат Владислав, Лонвейк Джастин Антониус, Андриевский Александр, Кабаев Владислав, Тымчик Александр, Михавко Тарас, Биловар Кристиан, Пихаленок Александр.

Запасные: Нещерет Руслан, Ярмоленко Андрей, Шапаренко Николай, Рубчинский Валентин, Караваев Александр, Малыш Навин, Себальйос Хименес Брайан Андрес, Буяльский Виталий, Диалло Самба, Дубинчак Владислав, Брагару Максим, Михайленко Николай.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 18:00
Не поможет! Карпаты сильнее!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 18:00
Не поможет! Карпаты сильнее!
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Spokoyno (Київ)
17.08.2024 в 17:43
Як і очікувалося Динамо потрібна ротація, а більш-менш безболісно її можна провести лише у півзахисті! Правда є припущення, що сезонний ліміт фортуни Карпат вичерпали у матчі з Кривбасом І сьогоднішній матч виграє сильніший класом, а не везінням.
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