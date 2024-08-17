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С Биловаром, Андриевским и Лонвейком в старте. Известны составы команд на матч Карпаты - Динамо
Ротация у киевлян уже не такая большая, как в прошлый раз
Фото: ФК Динамо Київ
В 3-м туре УПЛ состоится матч "Карпаты" - "Динамо". Команды уже объявили свои стартовые составы на этот поединок.
Игра начнется в 18:00. Место проведения - стадион "Украина" во Львове.
Стартовый состав "Карпат": Кемкин Александр, Мирошниченко Денис, Адамюк Владимир, Бабогло Владислав (К), Полегенько Павел, Альварес, Очеретько Олег, Чачуа Амбросий, Костенко Ян, Подлепенец Евгений, Игорь Невес.
Запасные: Кинарейкин Яков, Тлумак Юрий, Устименко Денис, Рябов Артур, Кузык Орест, Клименко Владислав, Векляк Богдан, Шах Артур, Домчак Назар, Занетти Толедо Стенио, Сакив Тарас, Жан Педросо.
Стартовый состав "Динамо": Бущан Георгий (К), Вивчаренко Константин, Волошин Назар, Ванат Владислав, Лонвейк Джастин Антониус, Андриевский Александр, Кабаев Владислав, Тымчик Александр, Михавко Тарас, Биловар Кристиан, Пихаленок Александр.
Запасные: Нещерет Руслан, Ярмоленко Андрей, Шапаренко Николай, Рубчинский Валентин, Караваев Александр, Малыш Навин, Себальйос Хименес Брайан Андрес, Буяльский Виталий, Диалло Самба, Дубинчак Владислав, Брагару Максим, Михайленко Николай.
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