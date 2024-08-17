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ЛНЗ - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

ЛНЗ - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

instagram.com/fclnz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 3-го тура ЛНЗ на своем домашнем стадионе в Черкассах будет принимать львовский "Рух".

ЛНЗ начал чемпионат нервно – вымученная победа в 1-м туре над "Левым Берегом", а затем поражение от "Александрии".

"Рух" свой матч 1-го тура пропускал, зато во 2-м разнес 4:0 "Оболонь".

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы команд в нашем матче равны. Как оно будет? Посмотрим! Старт чемпионата – это всегда интересно и непредсказуемо.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок ЛНЗ — "Рух" состоится в воскресенье, 11 августа на стадионе "Черкассы Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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