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ЛНЗ - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
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В матче 3-го тура ЛНЗ на своем домашнем стадионе в Черкассах будет принимать львовский "Рух".
ЛНЗ начал чемпионат нервно – вымученная победа в 1-м туре над "Левым Берегом", а затем поражение от "Александрии".
"Рух" свой матч 1-го тура пропускал, зато во 2-м разнес 4:0 "Оболонь".
Потенциально, как пишут букмекеры, шансы команд в нашем матче равны. Как оно будет? Посмотрим! Старт чемпионата – это всегда интересно и непредсказуемо.
Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок ЛНЗ — "Рух" состоится в воскресенье, 11 августа на стадионе "Черкассы Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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