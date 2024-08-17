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Коваль: Есть новые игроки, отсюда - проблемы в обороне из-за коммуникации

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Зари - о сегодняшнем поражении

Коваль: Есть новые игроки, отсюда - проблемы в обороне из-за коммуникации

zarya-lugansk.com

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Юрий Коваль прокомментировал поражение команды в матче против "Александрии" (1:2) в 3-м туре УПЛ.

"Была боевая игра равных команд. "Александрия" хорошо реализовала собственные моменты. У нас, к сожалению, сегодня не все получилось, что задумывали. Есть новые игроки, отсюда - проблемы в обороне из-за коммуникации. Нужно время, чтобы наладить коммуникацию, взаимодействия и адаптироваться ребятам. Спасибо команде за то, что бились до конца.

Мы видели, какие игроки действовали не так, как мы договаривались. Тщательно готовились к "Александрии". Это очень хорошая команда с грамотным тренером. Внесли изменения и второй тайм показал, что это сработало. К сожалению, количество не перешло в качество", - сказал Коваль.

В следующем туре "Заря" будет играть против "Олимпии" Савинцы в рамках Кубка Украины. Матч состоится 21-го августа.

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Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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