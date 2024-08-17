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Карпаты шокируют Динамо уже на 1-й минуте
Вот это начало
Фото: ФК Карпати/Автор - невідомий
Команда из Львова очень быстро открыла счет. Очеретько закрыл прострел от Подлепенца. Седьмой номер "Карпат" воспользовался пассивностью Вивчаренко, а 20-й вообще сам набегал под пас, никто его не опекал.
Полузащитник "Шахтера" выступает во львовском клубе на правах аренды. Только в прошлом туре он впервые вышел на поле в футболке "зелено-белых", отыграв 15 минут против "Кривбасса".
Всего на его счету 8 результативных действий в УПЛ в составе "Шахтера", "Мариуполя", "Днепра-1" и "Карпат". Футболист проводит 58-й матч в элите.
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