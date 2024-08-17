  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо сравнивает счет в середине первого тайма. Пихаленок отличился второй раз на этой неделе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо сравнивает счет в середине первого тайма. Пихаленок отличился второй раз на этой неделе

Премьер-лига
Обновлено

Александр играет не так, как новичок команды

Динамо сравнивает счет в середине первого тайма. Пихаленок отличился второй раз на этой неделе

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Александр Пихаленок на экваторе первого тайма принял мяч на углу штрафной, развернулся, классно пробил и с рикошетом от защитника забил в девятку ворот "Карпат".

Это уже 3-й гол хавбека в 6 поединках за "Динамо" с учетом всех турниров. Добавим, что в трех встречах экс-футболист "Днепра-1" сыграл не больше 45 минут.

В прошлом сезоне Александр забил 5 мячей и сделал 5 ассистов в 25 турах УПЛ. В трех предыдущих кампаниях он оформлял минимум 9 результативных действий во всех соревнованиях.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Полесье - Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
yellow-arrow
Камбэк от Динамо. Ванат выводит киевлян вперед на 58-й минуте
yellow-arrow
Караваев: Сейчас есть тенденция, при которой выстреливают молодые тренеры
Динамо (Киев) Александр Пихаленок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 19:01
Під час бойових дій на Курщині загинув вихованець ФК "Карпати" Ігор Северенчук... Надо обязательно Карпатам выиграть сегодня у кремлевского суркиса. Отомстить за смерть побратима!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
17.08.2024 в 19:01
Під час бойових дій на Курщині загинув вихованець ФК "Карпати" Ігор Северенчук... Надо обязательно Карпатам выиграть сегодня у кремлевского суркиса. Отомстить за смерть побратима!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости