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Динамо сравнивает счет в середине первого тайма. Пихаленок отличился второй раз на этой неделе
Александр играет не так, как новичок команды
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Александр Пихаленок на экваторе первого тайма принял мяч на углу штрафной, развернулся, классно пробил и с рикошетом от защитника забил в девятку ворот "Карпат".
Это уже 3-й гол хавбека в 6 поединках за "Динамо" с учетом всех турниров. Добавим, что в трех встречах экс-футболист "Днепра-1" сыграл не больше 45 минут.
В прошлом сезоне Александр забил 5 мячей и сделал 5 ассистов в 25 турах УПЛ. В трех предыдущих кампаниях он оформлял минимум 9 результативных действий во всех соревнованиях.
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