Динамо сравнивает счет в середине первого тайма. Пихаленок отличился второй раз на этой неделе

Александр Пихаленок на экваторе первого тайма принял мяч на углу штрафной, развернулся, классно пробил и с рикошетом от защитника забил в девятку ворот "Карпат".

Это уже 3-й гол хавбека в 6 поединках за "Динамо" с учетом всех турниров. Добавим, что в трех встречах экс-футболист "Днепра-1" сыграл не больше 45 минут.

В прошлом сезоне Александр забил 5 мячей и сделал 5 ассистов в 25 турах УПЛ. В трех предыдущих кампаниях он оформлял минимум 9 результативных действий во всех соревнованиях.